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卡地亞時尚翻玩紅金喜氣色　年節限量穿搭單品吸睛

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▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞錶徑35毫米的經典紅色Pasha de Cartier腕錶，203,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

農曆新年將至，理想的拜年、走春造型少不了喜氣的紅色與金色，因為不僅為自己帶來好運，也讓身邊的親友受到年節的好心情，不過這兩個亮眼色彩考驗時尚功力，穿搭稍有不慎容易落入俗套，精選重點單品，才有畫龍點睛之效。卡地亞（Cartier）限量新品Pasha de Cartier腕錶正是最佳選擇，兩款新錶各以品牌代表色經典紅與香檳金裝飾，流露優雅氣息，也輕鬆成為整體造型亮點。

                 ▲▼Cartier 。（圖／公關照）                      ▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞經典紅色的Pasha de Cartier腕錶，隨錶附1條可更換式皮革錶帶供自由替換。

卡地亞刷新大眾對於紅與金色穿搭高難度的刻板印象，為經典Pasha de Cartier腕錶換上新春歡慶的代表色，一款為錶徑35毫米的品牌經典紅Pasha精鋼錶，以漸層紅色雕紋錶盤並襯上鍍銀阿拉伯數字，搭配亮面紅色鱷魚皮錶帶，洋溢活潑氣息，也呼應新春喜氣氛圍；此外，延續Pasha系列腕錶原有的快拆錶扣及快拆鍊節設計，可輕易換上精鋼鍊帶轉換風格，內載1847 MC 自動上鍊機芯，內外兼具。

                   ▲▼Cartier 。（圖／公關照）          ▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞錶徑41毫米香檳金色Pasha de Cartier腕錶，隨錶附1條可更換式皮革錶帶供自由替換，220,000元。

另一款限量推出的錶徑41毫米Pasha de Cartier腕錶，為香檳色雕紋錶盤搭配深棕色阿拉伯數字，再配上半啞光棕色鱷魚皮錶帶，呈現內斂沉穩的好氣質，同樣可自行更換成精鋼鍊帶，更便於日常與各種風格造型搭配。卡地亞兩款Pasha農曆新年限定錶款僅於大陸與台灣兩地限量上市，為賀歲珍藏的絕佳選擇。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲王嘉爾以黑色西裝搭配Pasha腕錶展現超凡品味。

男星王嘉爾為新春穿搭做完美示範，他以一身簡潔的黑色西裝，巧搭K金材質的Pasha de Cartier腕錶，展現超凡品味，證明過年的喜氣裝扮無需過多裝飾，一只好質感的卡地亞錶即具畫龍點睛之效，且金色系精品有招財運的美好寓意，更加討喜。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo De Cartier系列絲巾上有經典紅盒、美洲豹、自由鳥等圖案裝飾，13,300元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列袖珍化妝鏡，14,000元。

除了貼身腕錶為新春造型增添時尚感，卡地亞帶有童趣的Diabolo de Cartier配件系列也能成功吸睛，當中飾以經典紅盒、美洲豹、自由鳥等招牌圖案的真絲絲巾，只要搭配簡潔的服裝立刻能贏得目光；同系列還有小牛皮製的旅行用珠寶收納袋、袖珍化妝鏡以及卡片夾，呈現品牌標誌酒紅色與端著鑽戒的卡地亞門侍圖案，喜氣又俏皮的設計，相當討喜。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列旅行用珠寶收納袋，53,000元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列卡片夾，6,450元。

關鍵字：

卡地亞, Cartier

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