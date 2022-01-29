湯裡出現蟑螂你敢喝嗎？日本咖啡廳專賣「昆蟲料理」網友全嚇呆

實習記者吳昀庭／綜合報導

近年來由於憂心全球糧食與環境問題，有些人開始提倡食用昆蟲，把它們視為和蔬菜、魚、肉一樣的食物。日本TAKEO公司就致力於開發、販售各種昆蟲食物，還在東京開了一家咖啡廳，提供各式各樣的昆蟲料理，像檸檬蘇打上面就出現一隻蜜蜂，湯咖哩裡面則泡了一隻蟑螂，真的要膽子夠大才敢嘗試。

▲日本TAKE-NOKO咖啡廳專門販售昆蟲料理。（圖／翻攝自IG@takeo.tokyo）

這家咖啡廳叫做TAKE-NOKO，由60年歷史的老房子改建而成，充滿復古日式風情。裡面提供的餐點和一般咖啡廳差不多，但都加入了昆蟲元素，端上桌時美觀精緻，但仔細看就會被整隻的蟋蟀、蟑螂…給嚇壞。鹹食部分有直接擺上一大隻馬達加斯加蟑螂的湯咖哩，還有加入蟋蟀的炒香菇、義大利麵等等。

除了鹹食，還有推出甜點和飲品，許多網友到店內必點的是「蟋蟀冰淇淋最中餅」，沒看清楚可能以為中間是夾香草冰淇淋和巧克力醬，但其實是蟋蟀和蟋蟀做成的醬油，想到要吃下肚真有點怕怕的。另外兩款熱門飲品，則是放了田鱉的蘋果酒氣泡飲，以及蜜蜂檸檬蘇打，要喝飲料時看到上面的蟲蟲，視覺超衝擊。

不只這家咖啡廳，日本無印良品也致力於發展昆蟲食品，先前就推出了由蟋蟀磨成粉末製成的「蟋蟀仙貝」，後來又新出了「蟋蟀巧克力棒」，巧克力棒就是平常的能量棒，由於蟋蟀本身富含蛋白質，做成能量棒比一般的蛋白質含量更高。如果想要挑戰昆蟲食物，可以先從這兩款看不到昆蟲形體的開始。

►「霜淇淋辣味噌拉麵」視覺超衝擊！詭異組合網友吐槽：不要亂搭

►IKEA超逼真「蘋果麵包沙發」 蓬鬆外觀＋金黃外表讓人口水狂流