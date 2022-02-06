拍美照先弄懂「三光」　站在昏暗市場、陰雨室外都能輕鬆被按讚

文、圖／Ean

攝影的英文 Photography，來自希臘文，意思是用光書寫，光對攝影的重要性可見一斑。每回在攝影講座我都會開玩笑說，要學好攝影，不只要兩光，要懂得三光：找光、用光跟創造光，前兩者懂基本概念就不難，創造光指的是得透過攝影燈具，不可諱言，具有一定門檻。真正開始覺得比較上手，是四年前我買了 Profoto B2、這個來自瑞典的頂級專業攝影燈具，光質非常好，後來又添購了號稱是世界上最小型攝影棚燈具的 A1，可單用也可透過觸發器與 B2 一塊執勤。漸漸的，拍攝人像的機會變多，考慮要增加第二組中型燈具。前陣子八月底，幫一間知名減重診所執行拍攝案，商借到 Profoto B10 來跟 B2 搭配一塊拍攝，當時體驗的效果讓我印象深刻，該次拍攝案結束後，立即入手。

▲為台中李宜瑞減肥診所李醫師在室內拍攝形象照

▲帶著 Profoto B10 出外景，到李宜瑞醫師求學的台大醫學院拍照

▲Profoto B10 為右下角

▲帶著台中李宜瑞減肥診所的營養師至淡水滬尾砲台外拍，天氣不穩定、時雨時晴，趁著在甬道躲雨，使用 Profoto B10 拍個幾張，不愧是標榜創造自然光，光質真好

▲蹲在淡水滬尾砲台的甬道拍攝，鏡頭蓋上還留著稍早掉下的雨滴

跟 Profoto B10 一起購買的是深款銀色反光傘，B10 之所以讓我毫無懸念的決定採購，除了穩定而優異的 Profoto 光質，符合原本期待這不意外，讓我很感謝的一點是，B10 將電池與燈具相結合，大幅縮小體積，加上燈具刻意作成圓形且直徑與一般鏡頭差不多大小，可方便收納進相機背包或專用提袋裡，從此出外拍攝，少了一袋攝影燈具，此外 B10 能靈活架在普通三腳架上，不需要額外準備燈架，可說輕便的非常有感。

▲Profoto B10 可以收納進我的白金漢包，從此外出拍攝少了一袋，減重有感

從 9 月用到現在，才不過兩個多月，我帶著 B10 跑了好幾個城市，拍攝主題從人物肖像到創意料理，藉其高可攜性，讓我帶著它穿梭市場到鑽進廚房，確實大大提升了使用性。此外，Profoto B10 還有個實用功能是持續光，不僅具模擬燈功能，其持續光可調亮度外還可調色溫，尤其是在一些不適合打閃燈的場合或現場環境光色溫相差太多的時候，這個功能相當好用。

▲在新竹東門市場使用 Profoto B10 單燈為新竹市長林智堅拍攝

▲為新竹市長林智堅拍攝，照片刊登在行遍天下 2020年10月號雜誌上

▲在東門市場裡為新竹市長林智堅拍攝，喜歡這張照片的光感，柔和自然

▲帶著 Profoto B10 鑽進新竹南園的廚房，拍攝簡天才師傅指導南園廚師料理



屬頂規 的 Profoto，在價格上較其他品牌同類型燈具高了不少，但以入手 Profoto 第三款燈具的忠實用戶之使用經驗，絕對是有其價值。特別是使用僅兩個多月以來，已陪我漂亮的完成多個拍攝案來看，就可知道這款產品在輕巧性與功能性上確實達到十分出色的結合！期待這波疫情早日結束，我已等不及想帶著 Profoto B10 出國，去拍回更多更棒的攝影作品！

▲使用 Profoto B10 加上 B2 拍攝淡水古蹟博物館的品味 1884 創意料理



▲不得不稱讚，Profoto 光的質感真好，明明在室內拍攝，卻有種晨光沐浴下的希望感

/ Info. /

Profoto B10

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產品規格：

250W

回電0.05-2/s

支援TTL以及HSS

電池續航全出力約400張

全功率持續燈恆亮約75分鐘

充電時間90分鐘

重1.5公斤