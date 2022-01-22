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除濕機別亂用！3個方法更有效率：放在中央、關門窗

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文／C編

台灣天氣潮濕，很多家庭都會開除濕機，避免過於潮濕、物品發霉，以下3點是除濕機使用最好的方式跟時機，建議可以按照說明來運用，讓空間更加舒適，同時不讓機器做白工、出現過熱等危險狀態。

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1.擺放在空間中央

因為怕踢到、擋路，除溼機通常放在靠牆的位子，其實這樣很容易侷限進出風口，反而沒有辦法讓除濕效果達到最高，建議盡量將除濕機放在室內中央，達到全面性的除濕效果。

2.關門關窗戶

為了不讓除濕機做白工，建議在使用的時候，把房間的門或是窗戶關起來，如果空氣過於流通，容易造成「除濕機運行了很久，還是有一桶又一桶水」的狀態。

3.定期清洗濾網

除濕機在進氣口的位置，有濾網過濾空氣中的灰塵、毛絮等等，長時間下來，不少髒污附著在上面，為了避免空氣越除越髒，建議濾網每個月定期清潔或更換，可以避免縮短壓縮機的壽命，讓機器可以使用得更長久。

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「Her森森」推出「威技DC變頻除濕機」，原價4280元、特價3480元，一級節能的家電，開一整天也不需要擔心電費暴漲，6L的除濕能力，加上2.4L的可攜式水箱，可以裝下多餘的水分，大容量的設計不需要一直倒水，除一整天也沒問題。

關鍵字：

除濕機, 威技, Her森森

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