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風・Luxury／錶殼上精雕葡萄園　江詩丹頓酒神錶秀16項複雜功能

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▲▼ VC,PP 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓獨一無二的Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）2022年首發，就讓錶迷見識其高端製錶功力！旗下訂製高複雜功能錶著稱的Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜系列獻驚喜，以酒神Bacchus為靈感，發表獨一無二的Bacchus腕錶，集合手工雕刻大師與珠寶鑲嵌大師之力，於錶殼上呈現枝繁葉茂的葡萄園；內在也驚人，採用品牌最複雜的機芯之一2755 GC16機芯，雙面展現陀飛輪、三問報時、曆法和天文等16項複雜功能。

▲▼ VC,PP 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕錶錶殼上，精雕藤葉簇擁著一串串鑲嵌紅寶石的葡萄果實。

Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕錶精緻的錶殼裝飾，由兩位工藝大師接力完成，先由手工雕刻師勾勒出裝飾圖案的輪廓，以淺浮雕手法凸顯葡萄藤葉圖案，然後交由珠寶鑲嵌師結合爪鑲和包鑲工藝，鑲嵌代表葡萄的紅寶石，緊接著雕刻師再接手雕琢一片片逼真的葡萄藤葉，花費超過300小時才成就致敬酒神Bacchus的葡萄藤葉圖案，錶圈邊緣、錶耳與摺疊式錶扣和扣針式錶扣則精雕花環紋飾，每一個小細節都非常講究。

▲▼ VC,PP 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓手工雕刻師悉心雕刻葉片圖案。

若說精巧外觀靈感源自酒神，強大的內在則是向天文學家克卜勒（Johannes Kepler）致敬，江詩丹頓因此催生話傳說與天文科學邂逅的Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕錶，裝載2755 GC16機芯，配備陀飛輪和三問報時裝置，正面錶盤顯示萬年曆、時間等式，以及日出和日落時間，背面錶盤則顯示恆星時、可旋轉的星空圖、月齡、日期、季節和星座，集16項複雜功能於一身。

▲▼ VC,PP 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕錶背面顯示星空圖、月齡和月相、恆星時和恆星分、季節和星座。

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）也結合複雜的天文功能、精巧的裝飾工藝打造6002G-010天文陀飛輪腕錶，具陀飛輪與三問報時功能，腕錶正面顯示萬年曆、平太陽小時與分鐘顯示、星期、月份、閏年、月相，而錶背顯示恆星時間、蒼穹圖、月相與月球軌跡；錶殼則以手工雕飾螺旋花紋，黑色面盤則運用掐絲與內填琺工藝展現細緻花紋，是一款需向總部先遞出申請單才有機會下訂的高複雜功能錶，演藝圈知名收藏家潘瑋柏擁有一只，還曾與美國藝術家Charlie Roberts繪製此錶款的畫作合影。

▲▼ VC,PP 。（圖／公關照）▲▼ VC,PP 。（圖／公關照）

▲PP上千萬元的 Ref. 6002天文陀飛輪腕錶，需向總部遞出申請單才有機會下訂。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

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關鍵字：

風Luxury, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Patek Philippe, 百達翡麗, PP

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