象印電子鍋8000元→3611元　一鍵煮出香噴噴白米

記者李薇／綜合報導

電子鍋可以說是居家必備，因為亞洲人普遍都以米飯作為主食，電子鍋可以效率的煮出好吃的米飯，「Her森森」推出「全新福利品象印10人份微電腦電子鍋」，原價8000元、特價3611元，趁著特價為家裡換一台好鍋，開開心心過好年。

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▲全新福利品象印10人份微電腦電子鍋，原價8000元、特價3611元。點我購買。



象印10人份微電腦電子鍋以中心感應器對內鍋加熱，熱能由裡到外，採取擴散式傳導，上蓋也有加熱器，可以透過中心溫度感應回傳溫度、數據變化，準確控制火力，循序加熱，只要把米洗好、加好水，一鍵就可以煮出好吃的白米飯。

除了有煮飯的功能，也有蒸煮功能，讓美味的料理更加入味，可以按照烹調料理輕鬆設定1到60分鐘的時間，內附蒸籠，簡單操作輕鬆又方便；內鍋採用黑金剛厚釜，圓形的厚釜加熱更加快速，熱效能均勻，米飯香Q蓬鬆輕鬆上桌。

本體材質平滑，方便輕鬆擦除髒污，可拆式內蓋，水洗清潔更加便利，不易脫落的塗層內鍋，好清洗亦可以在內鍋洗米，整個更加方便省時，直接洗好加入水之後，一鍵就可以直接煮飯，超級簡單，能源效率是第4級，節電輕鬆做到。

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▲全新福利品 象印10人份微電腦電子鍋，原價8000元、特價3611元。點我購買。



「Her森森」推出「全新福利品象印10人份微電腦電子鍋」，原價8000元、特價3611元，相當於下殺4.5折優惠，很適合在外租屋的小資族擁有一台，簡單可以熱飯菜、下廚也變得好輕鬆愜意。