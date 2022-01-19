宋慧喬、韓韶禧、秀智唇色大公開！顯白玫瑰紅、奶茶杏仁色都好美

記者李薇／台北報導

女星在劇中或是拍攝畫報裡面使用的單品，常常會讓人跟著有帶入感，越看越順眼，最後也跟著想要買一支來用，以下就盤點那些女星們使用的唇彩單品，包括宋慧喬、韓韶禧、秀智，都有性感唇色可以買。

宋慧喬 雪花秀肌本潤唇膏#39玫瑰茶霧

▲宋慧喬使用雪花秀的唇膏。（圖／品牌提供、記者李薇攝）



宋慧喬在新劇《現正分手中》裡面，以超誘人的雙唇讓男主角難以抗拒，這支助攻唇色就是雪花秀的肌本潤唇膏#39玫瑰茶霧，帶有一點點茶色調的玫瑰色系，擦起來顯白又性感，可以展現出豐滿的雙唇效果，打造出讓人想一親芳澤的粉嫩唇。

韓韶禧 Charlotte Tilbury ＃K-romance

▲韓韶禧選用火辣的新年色系。（圖／xeesoxee IG）

霧面的性感質地，一抹就可以展現出飽和鮮明的色彩，這款是針對新年剛剛推出的新色選，擦起來立刻擁有女王氣場，而且超級顯白，蠟黃肌都迅速退散，讓人忍不住想要多看幾眼，是一支非常厲害的色選。

秀智 蘭蔻絕對完美唇膏 ＃274

▲秀智選了一支空靈系的顏色。（圖／skuukzky IG）



秀智擦的這一支珊瑚粉橘色，可以呈現出個人簡約溫柔的氣質，擦上它立刻變成韓國小姐姐的顏色，搭配一頭簡約的綁髮造型，看起來更加凸顯出唇色的溫婉成熟，尤其是冬季最多土色系的衣著，再配上一支這種「奶茶」顏色的唇彩剛剛好。