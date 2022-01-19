唐吉訶德二店獨賣商品搶先曝光！葡萄果凍回歸、草莓捲餅每日限量28個

記者張毓容／綜合報導

唐吉軻德二號店搶先曝光！去年台灣首間西門店一開幕就引發超狂排隊搶購潮，而大家期待已久的二號店插旗忠孝新生商圈，搶在新春假期前夕，於明（1/20）日上午10點正式開幕，同樣引進許多日本人氣生鮮食品，缺貨已久的麝香葡萄果凍也搶先補貨，還有不少二號店才有獨賣商品和4個獨家熟食攤位超值得買，收銀台更被打造為山手線電車車站，眾多吸睛重點一起來看！

▲唐吉訶德二號店將於1/20正式開幕。（圖／記者張毓容攝）



日本知名雜貨零售連鎖店唐吉軻德，全新二店「DON DON DONKI忠孝新生店」座落於有台灣秋葉原之稱的忠孝新生商圈，位於「希望廣場」地下一樓，全店佔地達465坪，與一號店不相上下，但一整層展開的店鋪，逛起來更輕鬆，商品區域也更一目瞭然，而營業時間同樣是24小時全天候，隨時都來逛可以。

▲二號店裝潢更增添日式傳統元素。（圖／記者湯興漢攝）



DON DON DONKI忠孝新生店入口就有吉祥物企鵝「DonPen」與秋田犬小八的大型裝置坐鎮，整體商品分區與一號店類似，一進門首先就是家居生活用品和美妝保養區域，再到雜貨、零食食品區，最後再到最受歡迎的生鮮熟食區。

而二店店內裝潢更特別注入日本傳統工藝，除了有鳥居、面具和達摩等和風元素，現場甚至還有販售整套「傳統武士盔甲服」！收銀台更以電車山手線的概念裝飾，每個櫃檯都是相對應車站，店員更化身為列車長，隨處充斥濃濃日式風情，逛起來就像置身於日本。

▲收銀台打造成山手線月台，連店員都化身為列車長。（圖／記者湯興漢攝）

＃家居生活、美妝專區



忠孝新生店同樣販售多種日本特色商品，還有許多二號店獨賣商品或搶先引進的品牌商品，像是一進門的家居美妝區，就引進一號店沒有的excel和K-Palette 2大人氣開架彩妝，其眉筆、眼影到眼線產品在網上都大受好評。

▲二號店新引進2家日系美妝品牌。（圖／記者張毓容攝）

＃零食、食品區



食品零食區則有唐吉訶德與日清拉麵合作推出的棒丁麵拉麵，也是搶先於二號店販售，有函館干貝鹽湯和橫濱醬油豬骨2種口味；而在一號店掀起搶購潮的獨家商品「麝香葡萄果凍」，缺貨後也在二號店首度回歸，而且現在價格更優惠，從原來的NT$209降到NT$120，很值得再搶一波。

▲熱賣到缺貨的麝香葡萄果凍將於二號店首度回歸。（圖／記者張毓容攝）

＃生鮮熟食區



生鮮熟食區規模感覺比1號店更大，同樣引進大受歡迎的日本進口白草莓和熊紅草莓，還有這次備受注目的長野縣麝香葡萄也都有設置專區。人氣很高的飯糰、握壽司、丼飯便當、天婦羅等即食品也沒缺席，比起百貨的價格大概便宜了兩成，份量也不小。這區還有個二店獨賣甜點：草莓奶油捲餅「原來是草莓」，僅在開幕期間1/19～2/9限定販售，每日限量28個，喜歡草莓甜點的人別錯過。

▲超人氣進口草莓和麝香葡萄設有專區，還有每日限量的獨賣草莓捲餅。（圖／記者湯興漢、張毓容攝）

此外，二號店更首度加入四種熟食專櫃攤位，包括日本道地的國民美食、現烤日式糰子的「MOCCHI-MOCHI」；使用新瀉越光米及京都產豆皮製成的稻荷壽司「玉屋」；使用嚴選和牛現烤和牛串的專賣店「和牛串 近藤」；以及依照四季變化，使用日本新鮮水果製成的大福專賣店「彩食健美」。

▲獨家4種熟食專櫃攤位。（圖／記者湯興漢攝）

【唐吉訶德DON DON DONKI 忠孝新生店】



開幕日：2022年1月20日（四）上午10點



店址：台北市中正區八德路一段55號 地下1樓



營業時間：24小時