陳柏霖自嘲年紀大了穿衣變保守　分享「保暖祕技」怕冷也能穿得很潮

記者王則絲／台北報導

男星陳柏霖今（19日）出席個人主理品牌ANOWHEREMAN與台灣新銳設計師品牌Plateau Studio的聯名系列發表會，親自示範雙方合作打造的超帥西裝造型。活動上陳柏霖自嘲年紀大了穿衣變保守，更喜歡低調的款式，此外，他也坦承自己是超怕冷的人，但他有一套獨門的「保暖祕技」穿衣法則，所以就算怕冷也能穿得很潮。

▲陳柏霖出席個人主理品牌ANOWHEREMAN與台灣新銳設計師品牌Plateau Studio的聯名系列發表會。（圖／品牌提供）



陳柏霖主理潮牌ANOWHEREMAN於今年一開始，便祭出了重磅聯名，與台灣新銳設計師品牌Plateau Studio首度合作推出聯名系列「PLANWM」，表面上看來風格差距甚遠、不相干的品牌，其實私底下十分交好，ANOWHEREMAN設計師安東尼表示：「這次合作主要概念就是ANOWHEREMAN的輪廓，加入Plateau擅長的圖像、代表性Patch、刺繡，然後把兩邊的長處融合在一起。」「PLANWM」系列共帶來西裝外套、帽T、Oversized襯衫、帽子⋯⋯等正式、休閒皆可運用的單品。

▲（左起）Plateau主理人Jerry、陳柏霖、ANOWHEREMAN設計師安東尼。（圖／品牌提供）



本次聯名系列中，陳柏霖提到最喜歡Plateau主理人Jerry活動上所穿的卡其色聯名刺繡西裝外套，他自己身上的黑色同款背面字體為彩色呈現，而卡其色款式的刺繡字體為同色系，比較低調、內斂，所以他自嘲：「因為我年紀比較大一點（38歲），所以我覺得比較符合我（的風格）。」Jerry也打趣說道：「我最喜歡柏霖身上這件，可能因為我比較年輕，轉過來有一些玩鬧性質、跳色的感覺。」

▲陳柏霖坦承是個超怕冷的人。（圖／記者王則絲攝）



前陣子遇上寒流，陳柏霖坦承自己是個「怕冷人」：「我超級怕冷！」如果遇上很寒冷的天氣，他曝光他的「保暖祕技」穿衣法則，也就是從裡到外的穿衣順序：「第一層保暖衣，第二層毛衣，第三層防風衣或是短袖T恤」在脫下外套時可起到提升穿搭層次感的作用，「然後薄的羽絨衣，最後再一件大的羽絨衣，褲子可能就燈芯絨的或防風的，鞋子可能就登山鞋。」以此完成層層的保暖穿搭，還能保持潮流帥度。

▲陳柏霖今也分享對於欣賞藝術的看法。（圖／記者王則絲攝）



近期陳柏霖與幾位好友開設的藝廊空間Whimsy Works Gallery 正好舉行新的展覽，談到陳柏霖有沒有特別喜歡的作品類型？他答道：「我覺得藝術的形式是無限的，它也不一定是繪畫。所以我不會特別喜歡哪種，我應該是每一種都會喜歡吧！」陳柏霖認為藝術不斷在轉變，每個時刻欣賞，品嚐到的感想都是不一樣的，所以他總是秉持著一個「新手」的觀點去認識，保持開放的眼光才能發掘更多值得被看見的寶物。

▲更多聯名系列「PLANWM」單品。（圖／記者王則絲攝）



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