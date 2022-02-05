想有好人緣就要會聊天！說話時記得「5個要點」馬上好感度暴增

實習記者吳昀庭／綜合報導

人與人之間溝通非常重要，懂得如何和人家交談、聊天，才能經營起良好的人際關係。新的一年想要讓人緣變得更好，或改善人際關係，可以在與人交談時謹記「5個要點」，就能讓別人對你好感度暴增，留下深刻印象。

▲聊天時謹記「5個要點」更能留下好印象。（圖／翻攝自unsplash.com）

1.保持笑容

與人聊天、交談時，保持笑容很重要，不管談論的話題是嚴肅還輕鬆，微微上揚的嘴角能產生親切感，讓人感受到你釋出的善意。看到笑容，對方也會更願意表達自己的想法，但也不用太過刻意的假笑，反而會產生反效果。

2.適時的接話

兩個人對話時，開口的時機很重要，當對方講得滔滔不絕時，盡量不要突兀的打斷，等告一個段落，再適時的插話。如果聊到一個階段，雙方突然靜默，會產生尷尬氛圍，這時可以適時拋出新話題，讓對話保持熱絡。

3.懂得傾聽

有時候大家特別喜歡跟某些人聊天，並不是因為他多會說，而是因為他懂得傾聽。在對話時可以試著以對方「7」、自己「3」的比例發言，學習擔任聆聽的角色，除了把對方說的話聽進去，還要懂得給予真心的回應和建議。

4.加入對方的名字

遇到不太熟的人，比起直接叫「你」，可以改用對方的名字稱呼他，這樣會讓人有被記得、受到重視的感覺，讓人對你留下更好的印象。就算是很熟的人，對話時加入對方的名字，也會更加親切。

5.延續之前的話題

如果不是第一次對話，可以在聊天時稍微提起上次說過的事，藉此當作問候或開場白，或是延續之前談論過的話題繼續對話，這樣會讓人覺得你有把和他的對談放在心上，對你的好感度也更增加。