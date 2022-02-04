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包．開箱／DIOR「半月包」必成爆款！Jisoo、Jessica搶拎　多種背法超美

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▲Dior Vibe Hobo籐格紋羊皮手提肩背包開箱細節一次看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著近幾年時尚圈的運動風潮，DIOR創意總監Ｍaria Grazia Chiuri 打造的2022早春系列，巧妙地在品牌招牌的優雅線條中，注入嶄新的運動元素，「Dior Vibe」系列也成了本季的重中之重，再度運用經典籐格紋元素，帶來全新半月包型的長、短兩種背帶爆款包，令不少女星愛不釋手，包括代言人Jisoo、韓女星Jessica、王淨都先後背上這款「2背」Hobo肩背包，跟著《ET FASHION》一起開箱看細節，包準被燒得體無完膚！

▲Dior Vibe Hobo包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Dior Vibe Hobo包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Dior Vibe Hobo包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲DIOR運用經典籐格紋元素，帶來全新Dior Vibe Hobo半月羊皮手提肩背包。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

DIOR經典Cannage籐格紋，可以說是品牌最具辨識度的圖樣，由迪奧先生取經自法國十八世紀家具工藝衍生出的衍縫設計，透過交錯的密縫線打造出Lady Dior黛妃包、Dior托特包、Dior Caro等多款超夯明星包包，2022早春，創意總監Ｍaria Grazia Chiuri再度以籐格紋作為新包基底，加上半月包型輪廓，令包包更好上身，低調印在包款底部的Logo「CHRISTIAN DIOR」，隨著包包上身走動時隱約呈現，輕鬆散發其迷人魅力。

▲Dior Vibe Hobo包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Dior Vibe Hobo包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Jisoo、Jessica、王淨等女星搶先演繹各種背法。（圖 / 品牌提供、翻攝IG）

▲Dior Vibe Hobo包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Dior Vibe Hobo籐格紋羊皮手提肩背包一口氣推出3種配色。（圖 / 品牌提供）

兼具長、短兩種背帶實現女孩們多樣的混搭風格，以時下流行的腋下包背法展現個性造型，同時還能運用長背帶打造出優雅又休閒的時髦穿搭，搭配金屬鏈帶、與「CD」鎖扣彰顯細節，除了Jisoo、Jessica、王淨等女星示範的質感白，也有個性黑、與白金配色可以選擇，柔軟的結構也讓它比外觀看起來能裝，內裡悄悄隔出分層輕鬆收納信用卡、名片。

►更多《包・開箱》超精彩

 
 

關鍵字：

包開箱, DIOR, Dior Vibe, 運動風

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