年後想跳槽！30秒看圖測驗「想離職指數」該不該撐下去

文／職場人

職場人默默地又撐過了一年，在年節休假時期，除了給自己放鬆之外，也要趁此機會檢視過去一整年的工作績效，重新調整腳步或思考是否有更好的發展空間，所以在這個時期前後也有非常多人選擇轉職。你心中也有一股想辭職的念頭，又隱約有說不出口的考量嗎？透過下方圖像測驗來洞察看看「內心想辭職的指數」吧！

測驗問題：看到下方這張圖，你的第一直覺認為「它」是什麼？

▲看圖測出你內心想辭職的指數。（圖／shinri）

A.神殿

B.漏斗

C.木椅

D.麻將上的圖案

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選好了嗎？往下看解答吧！

▲年後想轉職的人很多。（圖／pixabay，下同）

選A的人

選A的人，內心想離職的指數為「10％」，你似乎還不想辭掉目前的工作。當然，偶爾你也會有「好想擺脫一切工作雜事」的念頭，但你其實清楚知道自己是閒不下來的，甚至會因為閒下來而感到無聊或焦慮，工作難免有壓力，但只要你取得壓力與生活間的平衡，你是很適合繼續工作下去的！

選B的人

選B的人，內心想離職的指數為「78％」，你似乎每天都在為辭職的衝動和潛意識對抗。你想離職的原因不是因為不喜歡這份工作，也不是真的討厭老闆，而是你意識到自己把太多寶貴的時間投入工作之中，而回饋而來的報酬率卻少之又少，迫使你不得不思考是不是應該找尋更好的出路。如果你也想改變現在的生活，就要做好冒險、接受變動的決心。

選C的人

選C的人，內心想離職的指數為「22％」，你其實沒有真的想辭掉目前的工作。雖然「有沒有更適合我的工作」、「這份工作真的有點難以應付」等念頭時不時出現，但你總是能高效率地完成份內之事，並且為此感到自豪及滿足。所以，你在這份工作其實是得心應手的，若沒有真的出現強大的吸引力，短期內你是捨不得走的！

選D的人

選D的人，內心想離職的指數為「90％」，你的心其實已經明確離職下線了。也許你現在所處的公司福利和待遇都還不錯，但你知道自己還可以找到更適合的職業，所以就勇敢地踏出第一步吧！不過，要記得別因為求速而倉促下決定，轉職前一定要蒐集資訊做足功課。

職場人測出來的結果是什麼呢？你覺得有默默講中你的心聲嗎？

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