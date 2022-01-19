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52歲珍妮佛羅培茲小可愛造型超火辣　戴太多項鍊成敗筆　

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▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲美國流行天后珍妮佛羅培茲穿皮外套搭胸前挖空的小可愛辣翻。（圖／翻攝jlo iG）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）愛情事業兩得意，與班艾佛列克舊情復燃後有了愛情的滋潤，更顯容光煥發。她今分享穿搭照，一張是以帥氣皮夾克搭配胸前挖空的小可愛，另一張則是脫掉外套盡顯火辣身材，並露出4條寶格麗（BVLGARI）項鍊與3款手環展現天后氣勢，刻意問粉絲「Jacket or no jacket？」（要穿夾克還是不要），粉絲一面倒喊「不要」，但她一次戴太多條項鍊顯得過於複雜，成為一大敗筆。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲珍妮佛羅培茲脫下外套，秀出寶格麗4條項鍊與3款手環。（圖／翻攝jlo iG）

52歲的珍妮佛羅培茲無論臉蛋或身材都保養超好，完全不輸年輕妹妹，今她曬出穿交叉帶又胸前挖洞的小可愛配高腰褲造型，脫下皮外套後大方露美胸深溝，以及健身有成的腹肌，性感指數破表。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲珍妮佛羅培茲戴寶格麗Serpenti Eyes on Me玫瑰金鑲孔雀石、藍寶石與鑽石項鍊，583,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）
▲珍妮佛羅培茲同時疊戴寶格麗DIVAS’ DREAM玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，149,000元。

珍妮佛羅培茲同時搭配多件總值約3,769,000元的寶格麗珠寶，雖說疊戴珠寶很流行，但她的搭配法令人眼花撩亂，因為她所穿的小可愛已是交叉帶設計，她又戴上寶格麗Serpenti Viper玫瑰金半鑲鑽項鍊、B.Zero1 Rock黃K金鉚釘鑲鑽項鍊、Serpenti Eyes on Me玫瑰金鑲孔雀石與藍寶石鑽石項鍊、DIVAS’ DREAM玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，好似所有「線」纏在一起顯得過於繁複，還好她疊戴3款Serpenti手環很時髦，扳回一城。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲寶格麗Serpenti玫瑰金雙頭蛇鑲鑽手環，522,000元。

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關鍵字：

珍妮佛羅培茲, BVLGARI, 寶格麗

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