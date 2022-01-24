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讓香迷瘋狂的「玫瑰香水」　Jo Malone、diptyque情人節送禮最甜蜜

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文／美人圈

清新不做作的玫瑰香氣不挑人，穿上玫瑰香氣整個人質感好像升級！2022年不少「玫瑰香水」新品紛紛曝光，Jo Malone London、diptyque的2022情人節系列都以玫瑰香水為主，TOM FORD私人調香、Maison Margiela、Chloé也都推出玫瑰香水新品，今天一起看看2022春夏玫瑰香水推薦清單，不知道哪一款玫瑰香是你的最愛？

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

2022春夏玫瑰香水推薦：Jo Malone London 玫瑰花語系列
2022年1月上市

Jo Malone London在2022年情人節前推出限定玫瑰花語系列，從清新到深沉的玫瑰香氣、透過香調變化表現了四種不同香氣的玫瑰香，此次Jo Malone London限量玫瑰花語系列中最主要的變化也顯現在水瓶身上，唯美的紅色與白色透明瓶、搭配以手寫字寫上品名，像是一封情書般詩情畫意，讓人無法拒絕這浪漫。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲Jo Malone London 玫瑰花語系列。（圖／Jo Malone London）

Jo Malone London玫瑰花語系列共推出4款香水：

Jo Malone London 紅玫瑰限定版香水，30ml、100ml

以七種經典的玫瑰為靈感的浪漫融合，重新詮釋經典玫瑰，彷彿剛摘採的玫瑰花束，展開迷人香氣，潔淨又浪漫。

Jo Malone London 絲絨玫瑰與烏木限量版芳醇香水，50ml

大馬士革玫瑰，香氣馥郁且具豐富層次，以煙醺烏木、丁香和令人陶醉的果仁糖襯托出奢華性感氣息。

Jo Malone London 玫瑰與星玉蘭限定版香水，50ml

糅合星玉蘭與玫瑰雙重奏，搭配大馬士革玫瑰的辛香與奢華更顯溫暖，展現盛開迷人又充滿愛的香氣。

Jo Malone London 胭紅玫瑰限定版香水，50ml

充滿活力的羅勒和多汁的荔枝增添甜美氣息，揉合白麝香的舒適香氣，像是初戀般的迷人甜美。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲Jo Malone London 玫瑰花語系列。（圖／Jo Malone London）

2022春夏玫瑰香水推薦：diptyque 2022情人節限定 玫瑰之水淡香精

diptyque每年的情人節限定系列中都以玫瑰為主、今年也不例外！今年情人節限定與美國花藝設計師Maurice Harris合作，為經典的玫瑰之水換上新包裝外，更首次推出淡香精版本，以摩洛哥玫瑰、大馬士革玫瑰等最經典的玫瑰香，揉合佛手柑、黑醋栗、雪松讓香氣更加清新馥郁，相較原本的玫瑰之水淡香水來說，是更接近玫瑰純露的香氣，絕對是喜好玫瑰香的人必收。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲diptyque 2022情人節限定 玫瑰之水淡香精。（圖／Diptyque）

另外這次在情人節限定系列中，蠟燭也一併登場，除了玫瑰之外，還有荔枝、洋甘菊和洋薊等款式，每一款外觀上都有著花朵般的鮮明的色彩之外、連燭杯顏色也不一樣，蠟燭燒完後也可以將空燭杯當成花瓶擺飾，是香迷必收入的品項之一。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲diptyque 2022情人節限定香氛蠟燭 玫瑰／荔枝／洋甘菊／洋薊，190g。（圖／Diptyque）

2022春夏玫瑰香水推薦：TOM FORD 私人調香系列

TOM FORD私人調香中以「禁忌玫瑰」讓許多香迷瘋狂，在2022年預計推出全新的玫瑰香水、而且一次推出三款！三款玫瑰香氣以TOM FORD先生自家花園的稀有花朵、及曾經去過的三個地方的不同玫瑰香調為靈感，搭配高訂般的外型設計，光是形象照曝光後、就已經讓玫瑰香迷暴動！

ROSE DE CHINE 中國玫瑰：

中性的玫瑰香調，帶有頹廢、野性感的玫瑰，前調的玫瑰喚起充滿活力的花香，岩薔薇和沒藥則釋放出煙燻氣息。

ROSE DE RUSSIE 俄羅斯：

辛辣皮革調的中性玫瑰香，揉合辛辣的白胡椒和木質香調，同時將黑色皮革與濃郁花香融為一體，散發甜美動人的激情香氣。

ROSE D’AMALFI 阿瑪菲海岸：

中性的玫瑰香調，揉合意大利佛手柑、玫瑰和天芥菜，喚起親膚的溫暖香氣。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲TOM FORD 私人調香系列。（圖／TOM FORD）

2022春夏玫瑰香水推薦：YSL 透膚襯衫時尚訂製香水 透膚襯衫

YSL經典的時尚訂製香水以時尚大師YVES SAINT LAURENT對於面料、剪裁、風格所創造的時尚元素為靈感，透過珍稀原料、複雜的萃取工藝，打造出獨一無二的奢華感官香氣，承續以男裝剪裁賦予女性個性、自信、性感的精神，每一款香氣中都揉合對比性元素，彷彿穿上由香氣交織而成的獨特霓裳，時尚訂製香水系列以往只推出125ml的版本，但是在今年推出75ml的小ml數，可以更加無顧忌的穿上高訂香氣。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲YSL 透膚襯衫時尚訂製香水，75ml、125ml。（圖／YSL）

其中這款「透膚襯衫」是一款迷人的玫瑰香，以最頂級的大馬士革玫瑰詮釋女性的柔軟性感，飄逸輕盈的佛手柑、白松香、白芷在花香中穿針引線、再以細緻滑順的白麝香覆蓋，一如YVES SAINT LAURENT最具代表性的透膚襯衫般的性感迷人！YSL 透膚襯衫時尚訂製香水75ml版本將於1/12於YSL BEAUTY官網獨家開賣。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲YSL 透膚襯衫時尚訂製香水，75ml、125ml。（圖／YSL）

2022春夏玫瑰香水推薦：Maison Margiela When the Rain Stops淡香水

在DCARD上討論度很高的Maison Margiela也在2022開年推出REPLICA系列新香When the Rain Stops，是一款清新的海洋調女香，以雨停後那一刻的氛圍、濕潤青草及灑落的陽光為意象，完美捕捉水生香調、玫瑰花瓣、佛手柑和廣藿香的清新香氣，像是帶著玫瑰泥土、在空氣中彌漫的潮濕氣味讓人深深著迷。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲Maison Margiela When the Rain Stops淡香水，30ml。（圖／Maison Margiela）

2022春夏玫瑰香水推薦：歐舒丹 茉莉玫瑰淡香水

歐舒丹在12月推出的聖誕限量茉莉玫瑰淡香水，以手工摘採的珍貴純白茉莉揉合格拉斯千葉玫瑰，完美揉合馥郁芬芳花香調，散發令人難以抗拒的柔美氣息，搭配可愛的粉紅瓶身、更讓人無法抗拒。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 茉莉玫瑰淡香水，50ml。（圖／歐舒丹）

2022春夏玫瑰香水推薦：Chloé 綠漾玫瑰淡香精

Chloé在去年10月推出全新的綠漾玫瑰淡香精，以100%天然香料、天然酒精和水配製而成，是一款「純素香水」！玫瑰與橙花交織的花香中，柔和香櫞及黑醋栗芽的清新，最後以雪松基調帶出溫暖的木質尾韻，是一款非常適合冬天穿的玫瑰香氣。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲Chloé 綠漾玫瑰淡香精，50ml。（圖／BEAUTY美人圈、Chloé）

2022春夏玫瑰香水推薦：黛珂 和服之戀（TSUYA艷）

黛珂在1月推出全新的和服之戀香水，以木蓮為中心，柔和透明感的玫瑰與溫柔芍藥的感性花香、以柚香堆疊至另一個層次，最後以麝香及雪松作結，將溫暖的玫瑰香氣變成更醇厚的氣息。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲黛珂 和服之戀（TSUYA艷），50ml。（圖／黛珂）

2022春夏玫瑰香水推薦：Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 OUD BLANC 無瑕．沉香

自2009年梵克雅寶以「LES JARDINS」頂級珠寶系列做為靈感推出香氛系列後、就開啟了香氛絕美的篇章，在今年冬季更推出全新香氣！維持無瑕系列的純白瓶身，瓶口處以咖啡色絲線纏繞著品牌LOGO、處處感受到高訂珠寶般的頂級工藝！無瑕．沉香以椰棗香開啟，淡淡的木頭香氣融合些許甜味，接著土耳其玫瑰增添嬌貴氣息，後調以絲滑白麝香及甜美香草結尾，熾熱又柔軟的完美平衡。

▲玫瑰香水。（圖／美人圈）

▲Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 OUD BLANC 無瑕．沉香，75ml。（圖／Van Cleef & Arpels）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

玫瑰, 香水, 情人節

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