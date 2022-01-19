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搶逛全球首間夏姿男裝店！　春節限定棉襖、刺繡襯衫有巧思

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記者鮑璿安／台北報導

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）過去幾季男裝表現亮眼，中西結合帶給人豐富視覺效果，全球首間男裝概念店SHIATZY MEN正式進駐大安區，為迎接農曆新年，更換上具有年味的全紅色店裝，另也帶來了全球限量15件的獨家款式男士紅色襯衫，圖騰取自張淑芬女士《茁》畫作，非常有生機。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿．陳（SHIATZY CHEN）首間男裝概念店，新春快閃店裝 。（圖／品牌提供）

SHIATZY MEN以男裝主軸展開概念發想，走進店內是熟悉的中西結合美學，品牌特別請到澳洲設計公司操刀裝潢，延承著經典三角宋代窗櫺元素，恬靜風格帶來舒適享受。此次以快閃店形式佈置上紅色店裝，更匯集品牌經典男女紅色款式，招牌的開版圖騰刺繡上衣、金屬紗線緹花外套都是經典品項。

今年農曆年，品牌還特別打造了「迎春花」主題棉襖，立領處不僅疊加了手工刺繡、縫珠與蕾絲飾邊，男女童款也包括在內，讓一家大小都能上身。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲全球限量15件男款紅色襯衫，背後印有取自張淑芬女士《茁》一幅畫作；「迎春花」主題棉襖。（圖／品牌提供）

設計總監王陳彩霞交友廣闊，這次為男裝店推出兩款男士紅色襯衫，背後印有取自好友張淑芬女士《茁》一幅畫作，象徵生機力量筆觸的圖騰，加上品牌誕生年份1978，運用大面積手繪元素與梅花刺繡創造豐富感。為歡慶夏姿首間男裝概念店，ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳今日也特別到場支持王陳彩霞，以行動力挺台灣之光。

▲▼ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳與王陳彩霞 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳與王陳彩霞 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳到場支持好友王陳彩霞。（圖／記者鮑璿安攝）

關鍵字：

夏姿, 男裝, 王陳彩霞, SHIATZY CHEN

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