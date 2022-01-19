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崔宇植私下超潮！擁有超多爆款球鞋　與好友朴敘俊都是鞋頭

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記者王則絲／台北報導

近期韓劇《那年，我們的夏天》廣受粉絲們好評，主演男女主角崔宇植與金多美因此人氣飆升。大家也知道，崔宇植有一名演藝圈好友名為「朴敘俊」，所謂近朱者赤，崔宇植私下其實也和朴敘俊一樣，是個不折不扣的潮流咖，從他的私服照會發現，他總是腳踩夯款潮鞋，一點也不輸給好兄弟朴敘俊。

▲崔宇植。（圖／翻攝自IG）

▲崔宇植、金多美新劇《那年，我們的夏天》廣受歡迎。（圖／翻攝自SBS）

崔宇植以實境節目《尹Stay》在台灣打開知名度，更以《寄生上流》紅到國際，近期於新劇《那年，我們的夏天》中，他展現大男孩魅力，兼具可愛、帥氣，亮眼的表現又替他圈了不少新粉絲，尤其是今年31歲的他，卻擁有20歲的童顏，看不出來的181公分身高，還藏著精實的身材，反差魅力更是討喜。

▲崔宇植。（圖／翻攝自IG）

▲崔宇植私下其實是個潮流咖。（圖／翻攝自IG@dntlrdl，以下同）

而私下的崔宇植，其實跟他的好朋友朴敘俊一樣是個潮流卦的人，他曾在私服照中秀出多雙夯款潮鞋。像先前一張崔宇植悠閒癱坐在沙發上滑手機的照片裡，他腳踩的就是NIKE X FRAGMENT X SACAI的三方聯名鞋款，此外他還擁有朴敘俊也曾穿過的同款「鞋王」，Travis Scott X fragment X Air Jordan的三方聯名鞋，亦有幾雙時下最夯的Dunk系列球鞋，全都是炒價炒最兇的幾款，果然是「鞋頭」物以類聚！

▲崔宇植。（圖／翻攝自IG）

▲崔宇植。（圖／翻攝自IG）

▲崔宇植。（圖／翻攝自IG）

▲崔宇植擁有多雙夯款球鞋，不輸給好友朴敘俊。

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關鍵字：

崔宇植, 那年我們的夏天, 潮鞋, 朴敘俊

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