女生請注意！人生堅持「7件事」，你能活得更快樂

▲女生堅持7件事情，人生能過得更加豐富多彩。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現在的女生越來越聰明自主，不管是什麼身分、更不需要依附誰，也能綻放出自己的光芒。想要活得越來越自信，以下「7件事」，你一定得堅持！

#保持獨立

很多女生一戀愛或是結婚，就想要依賴對方，要知道無論在任何時刻、什麼身分都要有自己的社交圈，有穩定的收入，能獨立就是活得漂亮的第一步。

#不討好也不依賴

做自己的主人，不需要討好他人而生活，你做得任何事情都是為自己，從來不該是為別人，記得永遠把自己放在第一位。

#堅持愛好

人擁有興趣就能有無限可能，有時候生活沒有重心是因為沒有興趣，試著培養一項愛好興趣，不只能提升自己，也可以打發時間。

#懂得及時停損

不管是愛情也好、工作也罷，若是走到死路，請記得及時回頭，就可以有無限可能，有時候腦袋轉個彎，也是給自己機會過開闊人生。

#培養運動習慣

運動能分泌多巴胺，讓人變得快樂，多多運動能提升體能，氣色更會變好，運動百利而無一害，現在就開始動起來！

#對未來有期待

女生無論活到幾歲，都不應該對生活失去希望和期待，對未來有期待的人，有更大的機會過精彩人生。

#別在乎他人評價

不要活在他人的眼光之下，有時候心情不好是因為太在意別人的評價，記得把專注拉回自己身上，和自己比才是最重要的事情。

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