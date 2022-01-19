fb ig video ETtoday search mobile

女生請注意！人生堅持「7件事」，你能活得更快樂

>

▲▼人生要堅持「7件事」，你能活得更快樂 。（圖／Unsplash）

▲女生堅持7件事情，人生能過得更加豐富多彩。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現在的女生越來越聰明自主，不管是什麼身分、更不需要依附誰，也能綻放出自己的光芒。想要活得越來越自信，以下「7件事」，你一定得堅持！

#保持獨立

很多女生一戀愛或是結婚，就想要依賴對方，要知道無論在任何時刻、什麼身分都要有自己的社交圈，有穩定的收入，能獨立就是活得漂亮的第一步。

#不討好也不依賴

做自己的主人，不需要討好他人而生活，你做得任何事情都是為自己，從來不該是為別人，記得永遠把自己放在第一位。

▲▼人生要堅持「7件事」，你能活得更快樂 。（圖／Unsplash）

#堅持愛好

人擁有興趣就能有無限可能，有時候生活沒有重心是因為沒有興趣，試著培養一項愛好興趣，不只能提升自己，也可以打發時間。

#懂得及時停損

不管是愛情也好、工作也罷，若是走到死路，請記得及時回頭，就可以有無限可能，有時候腦袋轉個彎，也是給自己機會過開闊人生。

#培養運動習慣

運動能分泌多巴胺，讓人變得快樂，多多運動能提升體能，氣色更會變好，運動百利而無一害，現在就開始動起來！

▲▼人生要堅持「7件事」，你能活得更快樂 。（圖／Unsplash）

#對未來有期待

女生無論活到幾歲，都不應該對生活失去希望和期待，對未來有期待的人，有更大的機會過精彩人生。

#別在乎他人評價

不要活在他人的眼光之下，有時候心情不好是因為太在意別人的評價，記得把專注拉回自己身上，和自己比才是最重要的事情。

►愛抱怨也上榜！網搜「浪費時間的6大行為」，你也中了嗎？

關鍵字：

女生, 心靈成長, 快樂, 堅持

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

天生老靈魂星座Top 3 ！　第一名比同齡人成熟，早已經看破人生

天生老靈魂星座Top 3 ！　第一名比同齡人成熟，早已經看破人生

星巴克「透明行李箱包」還以為精品！　質感淺印Logo上身太搶眼

星巴克「透明行李箱包」還以為精品！　質感淺印Logo上身太搶眼

GORE-TEX外套現省1212元　神級材質防風防雨又透氣

GORE-TEX外套現省1212元　神級材質防風防雨又透氣

IKEA超逼真「蘋果麵包沙發」　蓬鬆外觀＋金黃外表讓人口水狂流 宋智孝戴前衛「小偷帽」太可愛！網：沒想過這土帽子是種流行 ORIS專賣店飄小農咖啡香　賞熱門錶款沉浸質感體驗 12星座的「3舉動=放棄你」　雙子拒見面、處女不再管你 讓肌膚回到18歲般晶瑩膨潤　多吃這4種食物讓你膠原蛋白滿滿 網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心 「最強神顏」張員瑛變火辣熊寶寶！　下衣失蹤12頭身比例逆天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面