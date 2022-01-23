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7支「焦糖奶茶色唇膏」必須入手！ DIOR千鳥格美爆、YSL塗上超顯白

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文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈

2022開年就有許多絕美唇膏連發！DIOR千鳥格、YSL水唇膏新色，GA、香奈兒也都有新品唇膏，今天帶來編輯親推的「焦糖奶茶」色唇膏，在奶茶色調中融合一點焦糖色、更加襯膚顯白，每一款都絕美顯嫩，快一起筆記絕美色號，2022絕對要入手！

2022焦糖奶茶唇推薦：DIOR 迪奧藍星唇膏 千鳥格限量版 #312栗子南瓜
2022年1月1日上市

DIOR在2022年以1947年的大秀「NEW LOOK」中的千鳥格元素為發想，推出限量彩妝系列，除了氣墊外，更是首次將藍星唇膏及限量香氛換上千鳥格新裝，唇膏外殼以柔霧材質的千鳥格、搭配霧黑色CD logo及藤格紋，唇膏上頭都有著極其細緻的千鳥格壓紋紋理、精緻的過分！其中編輯最推薦的就是這次推出的限定新色#312栗子南瓜，是一款帶有橘棕色感的焦糖色調，不管是薄擦厚塗都非常顯嫩！

▲焦糖奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

2022焦糖奶茶唇推薦：YSL 情挑誘光水唇膏 #151太妃牛奶
2022年1月1日上市

YSL人手一支的金管水唇膏在2022年也推出絕美的6款新色選！其中編輯一眼pick的就是#151太妃牛奶，是一款非常甜嫩的奶棕色調，薄擦是溫柔奶茶色、厚塗帶出橘棕調的知性感，任何膚色都百搭，蘊含玻尿酸微球體帶來極度潤澤感，一抹純慾感爆棚，瞬間自帶仙女濾鏡！

▲焦糖奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

2022焦糖奶茶唇推薦：香奈兒 超炫耀彗星絲絨唇膏 限量 #108
2022年1月6日上市

香奈兒女士在1932年，在彗星的啟發下推出個人頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》，2022年香奈兒推出全新限量彗星絲絨唇膏，靈感取自嘉柏麗·香奈兒最鍾愛的星辰，將彗星圖騰鐫刻至唇膏頂端，將唇膏昇華為珍藏逸品！其中必收色就是#108，是一款揉合暖棕紅及古銅色珠光的焦糖米色，帶出淡淡的奶茶色感相當溫柔，揉合彗星般閃耀粒子的絲絨質地，讓發色更加飽和細緻。

▲焦糖奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

2022焦糖奶茶唇推薦：Giorgio Armani 奢華絲緞訂製唇膏 #201唯我裸棕
2022年1月1日上市

Giorgio Armani在2022年重磅推出全新「細黑管唇膏」，唇膏外觀是經典的亞曼尼黑紅、搭配Giorgio Armani Logo低調優雅，其中編輯首推#201唯我裸棕，是一款輕甜的裸棕色調，淡淡的焦糖奶茶色不挑膚色，真的絕美顯嫩！這款唇膏以頂級奢華緞面潤唇油配幫助柔嫩雙唇，另外還有鎖色油封膜技術讓唇色更加持久，將濃郁飽和的絲緞色澤完美服貼雙唇，水滴切面可以更加精準的描繪唇形，畫出豐盈的誘人雙唇！

▲焦糖奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

2022焦糖奶茶唇推薦：蘭蔻 絕對完美唇膏（小蠻腰唇膏） #274杏仁奶茶
2022年1月6日上市

蘭蔻在2022年推出全新的小蠻腰唇膏，除了小蠻腰設計外、唇膏底座的浮雕造型像是把精品戒指鑲嵌在唇膏上，奢華搶眼！妝感以絲絨霧面、柔潤絲緞光兩款為主，39款色選中編輯一眼愛上的就是#274杏仁奶茶，又甜又嫩的奶茶色、帶點蜜桃色調，絕美顯白，一抹是微甜激嫩的人間水蜜桃，不愧號稱最美奶茶色始祖！

▲焦糖奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

2022焦糖奶茶唇推薦：PONY EFFECT 3D豐唇光潤唇釉 #05禁忌赤茶
2021年12月23日上市

PONY EFFECT在年末推出全新光潤唇釉，精選最適合亞洲黃肌色調、推出6款茶棕色系，蘊含極致特潤護唇的鎖水保濕因子，讓乾燥唇也可以有豐潤的水光感，另外超服貼的成膜技術，上唇馬上成膜，不黏膩、降低沾染，編輯最推的就是#05禁忌赤茶，是低飽和度的冷淡茶棕色，散發復古的優雅氣息，讓人無法抗拒！

▲焦糖奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

2022焦糖奶茶唇推薦：心機彩粧 心機星魅柔光嫩唇釉 #焦糖泰奶
2022年1月1日上市

心機彩粧在2022年首推出保養型唇釉！以首創保養及極潤鎖色科技，含豐富的養唇成分可以鎖住高純度保濕、及高飽和色澤，剛上唇會是晶亮的水潤光澤感、之後慢慢成膜更加貼合雙唇，即使戴口罩也可以讓唇色持久完美，這次推出5款絕美甜茶系色選，其中最推薦這款焦糖泰奶，帶橘的裸棕色調飽和顯白，非常適合亞洲膚色，甜嫩感春夏必收！

▲焦糖奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

【延伸閱讀】

35款熱門「2022護唇膏」推薦！潤唇膏、潤色護唇膏、唇膜特搜，唇紋死皮淡化有感

2022春夏唇膏絕美首發、搶先筆記必收色！GA唇膏201、YSL蜜唇膏4，香奈兒也有白管唇膏

【編輯實測】2021潤色護唇膏10款評比！DIOR、愛馬仕新品美翻，NARS潤色絕美更是必收

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏, 口紅, 唇色, 焦糖奶茶

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