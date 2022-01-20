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回顧宋智雅妝容黑歷史！從清純網紅進化成甜跩小貓相

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文／美人圈　圖／翻攝自IG@dear.zia

近期討論度超高的實境戀愛秀《單身即地獄》中，韓國網紅宋智雅因為甜跩的貓相長相、加上極佳的穿搭品味，在節目中高超的撩男技巧讓她人氣飆高！最近宋智雅舊照意外被網友翻出，其實與現在的甜跩感差距相當大、甚至還有妝容黑歷史，一起看看《單身即地獄》宋智雅妝容進化過程，每一步都非常值得參考！

《單身即地獄》宋智雅妝容進化史：網紅妝

宋智雅在IG上的舊照中可以看出本身就長得很漂亮，早期妝容也是比較偏網紅的審美標準，平眉、白皙底妝，清晰的雙眼皮、無辜的下垂眼線，腮紅及唇色也都是比較粉嫩的色調，非常有網紅感、顯得清純可愛。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

中間也有這種偏濃艷一點的風格，感覺就是化了妝、但是沒有發揮臉部及五官特點，不是不美、但就是美的不特別，辨識度不高。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

《單身即地獄》宋智雅妝容進化史：女團偶像妝

開始當美妝品牌模特兒後，也嘗試這種女團偶像妝，妝容特別在於色塊感比較重、顏色上也比較鮮明，不僅眉型更接近平眉、眉尾略垂，眼影也以粉裸色的色調為主、加上濃黑的眼線及睫毛膏，整個人像是洋娃娃般精緻。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

但這個偶像妝容其實更加凸顯了她的少女感，只是妝容還是只是在臉上塗上色而已、並沒有修飾她的五官。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

在偶像妝時期，宋智雅也常常選錯彩妝的色調，蜂蜜暖色調膚色的她其實非常不適合這種冷色調的顏色，整體看上去更加突兀（當然也跟濾鏡有差）。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

《單身即地獄》宋智雅妝容進化史：髒歐美妝

2018年開始宋智雅的妝容變化就比較明顯，從青春感的女團妝容變成有點小煙燻的歐美妝，但是不少網友都認為這時期的歐美妝其實不太適合她、甚至有點顯髒！

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

宋智雅在這個時期開始用眼線調整眼型、達到「骨相化妝」改變輪廓，接著眉型大致不動、改以強調毛流感，整個五官更加銳利，但是宋智雅的眼妝中，在眼影顏色比較深的情況下、又畫上粗黑的上揚眼線及娃娃感的睫毛，眼妝細節太多、有點顯髒的感覺。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

宋智雅在嘗試歐美妝的時期妝容給人不協調的感覺，很大的原因也在於修容，這時期她的腮紅是打在顴骨下方，在眼尾到顴骨部位甚至還有打亮，這種方式其實比較適合本身顴骨就比較明顯的「歐美感輪廓」臉型，宋智雅的臉型本來就稍微圓潤，硬要畫上歐美感顴骨輪廓就不適合。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

對比一下兩邊（雖然色調不太一樣），在同樣的眼妝基礎下，將腮紅上移之後、右邊的照片就顯得年輕很多，也沒有那麼突兀，更加適合宋智雅給人的感覺。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

《單身即地獄》宋智雅妝容進化史：歐美融合偶像妝

接著宋智雅開始在歐美妝的基礎下調整妝容，有點融合偶像妝的色塊感，將歐美妝的輪廓降低，可以看到她的腮紅上移、顏色也比較粉嫩，眼妝一樣是眼影、還有纖長的娃娃感睫毛，眉型部分則是眉尾稍垂、且強調眉毛毛流，唇妝則是稍微往外塗、但模糊唇周。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

《單身即地獄》宋智雅妝容進化史：甜跩小貓妝

最後就是過渡到的現在出圈的甜跩小貓妝，帶點奶兇感的妝容真的很適合她！整體細看其實都沒有大改、就是一些小細節的變化，像是腮紅上移到眼下位置，眼妝中以上挑眼線、睫毛為重點，將眼影弱化，這樣眼妝更加清晰乾淨。

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

還有一點很重要的就是唇彩，一樣是稍微往外塗、但是不模糊唇線，以水光感的唇彩強調Q彈豐潤的唇型，不再只是在臉上畫顏色畫線、而是利用妝容徹底發揮自己的五官優勢，宋智雅的妝容歷程絕對是每個女孩都必學的技巧！

▲宋智雅妝容。（圖／美人圈）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

單身即地獄, 宋智雅, 妝容, 黑歷史

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