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《衣袖》李世榮私服更美！跟6位古裝劇女主學「西外穿搭」不踩雷

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文／美人圈

最近完結的《衣袖紅鑲邊》中飾演女主的李世榮，因清新的古裝打扮及精湛演技引發許多討論！褪去古裝的李世榮，其實對於穿搭相當講究，尤其是熱衷蒐集西裝外套，今天小編就要帶來「古裝劇女主的西外穿搭」範本，除了李世榮外，金裕貞的穿搭也超必學，一起來看看吧！

古裝劇女主西外穿搭範本1：李世榮

褪去戲服的李世榮可以說是穿搭教科書！私底下的她更是西裝套裝的熱愛者，她選擇今年超夯的無領外套，搭配同色系的西裝短褲及造型眼鏡，打造出文青感的學生風穿搭。

不喜歡套裝過於正式的感覺，不妨像李世榮一樣，挑選一件蓋過屁股的西外，搭配上V領長洋裝，修身又藏肉，搭配一雙百搭休閒的VANS，就可以有效平衡西外給人的正式、嚴肅感。

古裝劇女主西外穿搭範本2：金裕貞

從小就以古裝出道的金裕貞，飾演的古裝劇《紅天機》、《擁抱太陽的月亮》都是討論度相當高的代表作品。清新脫俗的氣質，讓許多網友都認為金裕貞根本就是為古裝而生的演員！其實從古裝到時裝，金裕貞都能駕馭得非常好。

身穿一套粉色的西裝，不僅將她的膚色襯托的更白皙，也更加有女人味！褲子則是選擇經典的直筒褲，為了要避免給人過於正式，可以像金裕貞一樣挑選稍微浮誇的綁帶式襯衫，不會過於花俏卻又有重點，如果是要參加喜宴，這套非常適合～

古裝劇女主西外穿搭範本3：李惠利

正在熱播的《花開時想月》中飾演貴族小姐的惠利，古裝造型相對來說沒有那麼適合她，但是私下的穿衣品味卻相當的好！惠利選擇的是over size的西裝外套，不管是寬肩、窄肩女孩都可以透過寬大肩線，隱藏原本肩膀的寬度，是一個修飾身材的小技巧！搭配上落地牛仔寬褲，及小白鞋，既簡約又相當時髦、大氣。

古裝劇女主西外穿搭範本4：金惠奫

黑色西外可以說是每個人都要有的基本款吧！如果是梨形身材、肉肉的女生，除了挑選長度可以蓋住屁股的外套，也可以選擇飄逸感的長洋裝，保證身形、曲線通通被擋住！黑色外套本身就比較樸素，可以跟金惠奫一樣，選擇碎花洋裝更能凸顯出氣質、女人味。

古裝劇女主西外穿搭範本5：全智賢

凍齡女神全智賢，在《屍戰朝鮮：雅信傳》裡展現出相當霸氣的一面外，私下時裝也經常選擇具有氣勢感的西外！選擇俐落的短版西外，並將褲子紮進長靴中，拉長比例並顯露出高挑的身形，更襯托出知性的都會女強人感。

古裝劇女主西外穿搭範本6：金所炫

「國民妹妹」金所泫在《月升之江》中的刺客裝扮雖然相當英氣，與戲外的穿搭風格截然不同！金所炫平實的穿搭也是屬於溫柔、氣質感，格紋西外不僅百搭也非常有設計感，搭配深色系的中領內搭，增添穿搭層次度！外頭加上皮帶小腰包，還可以偷偷改變腰線位置，不僅拉長比例，也會解決厚重外套給人的臃腫感！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

韓星, 古裝劇, 西裝外套, 穿搭

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