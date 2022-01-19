吃飯滑手機是大忌！網搜「變胖5個壞習慣」，現在戒掉來得及

▲吃飯不專心，會讓你吃得比平時更多。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣越冷就越容易嘴饞，加上每天穿得厚實，胖了也不自知，等到真發現肚子上有一圈肉，想要瘦已經太難，盤點造成發胖的5個壞習慣，現在戒掉還來得及！

#不吃早餐

很多人以為少吃一點就會變瘦，總是跳過早餐，其實早餐挑對食物是不會發胖的，它更能幫助喚醒代謝，瘦身成功的人多半多會攝取豐富早餐，午、晚餐份量逐漸遞減，才是正確觀念。

#喜歡湯泡飯

天氣一冷，不少人都喜歡吃火鍋取暖，有時候為了方便，習慣把湯和火鍋料淋在白飯上一起吃，要知道湯除了鈉含量高，更含有不少高脂肪，無形中就吃下更多熱量。

#習慣吃甜食

女生總愛來點甜點，稱得上是生活中的小確幸，但是甜點含有高糖分，不只熱量高也容易使血糖上升，刺激胰島素分泌，反而會加速脂肪堆積。

#吃飯速度太快

曾有研究顯示，吃飯速度過快的人，發胖的機率是一般人的4.4倍，建議每頓飯至少要吃到30分鐘，每口咀嚼至少20次，能有效放慢速度，數據指出更能減少22%的熱量攝取。

#邊吃飯邊做其他事情

不認真吃飯竟是發胖地雷，也有數據顯示，人吃飯的時候若是滑手機、看電視，無形中會多吃10%的份量，也因如此，而且在同一天的時間中，吃下的東西竟會比平時多25%。

►「20件小事」幫助緩解焦慮，原來「退朋友群組」也管用