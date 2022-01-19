日網瘋傳「一張圖看見4種狀態」！　超準心測公開成功秘訣

記者鮑璿安／台北報導

新的一年來到，對於未來總會有些迷茫，若是還不清楚下一步該如何走，日本網站TIRLL最近公佈了一項超神準的心理測驗，據說看到以下圖片，就能解答你的成功秘訣，一起來試試！

第一直覺看以下圖片會聯想到哪一件物品？



▲網瘋傳成功秘訣心測 。（圖／翻攝自TRILL）

A. 水晶燈

B. 鑽石

C. 船

D. 刨冰

分割線下有解答

分割線下有解答

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A解析：堅持養成好習慣

你的成功秘訣在於日常的生活習慣，像是瑣碎的小事都不要輕易忽視，無論是培養投資觀念、時間觀念等，建議你可以將錢花在值得投資的事情上，改變生活環境也就改變了心態。

B解析：有自信心很重要

你時常在堅持自己的理想時，因為旁人的一句話就打消了念頭，太過於在意別人的意見反而變得什麼事情也做不了，最好要開始提升自己的自信心，才是成功的開始。

C解析：要有行動力

光說不做永遠無法開始，既然已經有了想法，就試著開始第一步看看吧，你會發現就算一點點的改變也有很大的效益，成功也就在不遠處了。

D解析：保持好的精神狀態

你經常因為不喜歡的事情就變得很沮喪，因此沒有動力去做任何事，新的一年先學習面對所有事情，無論好與壞都要去接受，並用愉快心情面對。