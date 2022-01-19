吃對澱粉就不胖！營養師曝「有助減肥5種澱粉」　義大利麵也上榜

▲選對澱粉，不用擔心發胖反而有助於減肥。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

很多人在減肥時都很怕吃澱粉，覺得容易發胖、拉低瘦身效果，因而戒吃澱粉類主食。但營養師指出，雖然不吃澱粉一開始瘦身效果很好，但會影響健康，容易復胖，甚至會影響情緒；相反地，吃對澱粉反而更能幫助瘦身，像是以下5種中低GI值澱粉食物，含有豐富膳食纖維和大量維生素、礦物質，很適合減肥時攝取。

營養師表示，被稱為「快樂荷爾蒙」的血清素與人的情緒、睡眠、壓力和食慾調節都有關，血清素製造充足能讓人感到適度放鬆、心情愉悅，還有助於抑制食慾，減少過度進食，進而幫助減肥。而攝取澱粉能刺激胰島素分泌，而胰島素又是讓色胺酸進入大腦、合成血清素的關鍵，所以適當攝取澱粉是必須的，更有助於體重控制。

＃燕麥

燕麥的GI值約為55，相對於GI值約為84的白米飯來說低不少，且燕麥的膳食纖維含量很高，能增加腸胃道黏度，減緩腸道對碳水化合物的吸收速度，也就是減少葡萄糖的吸收率，可延長葡萄糖在體內的消化和利用，並降低對胰島素的刺激，有助於調節血糖穩定。

＃藜麥



藜麥的GI值只有35，是高蛋白質低GI值的碳水化合物，有助於血糖和體重控制，含有豐富膳食纖維，還有維他命B群、礦物質、Omega-3脂肪酸等多種營養素。

＃義大利麵



許多人印象中感覺容易發胖的義大利麵，其實是中GI、低熱量的澱粉食物，其GI值約為60，而且所含的抗性澱粉高，有助於降低脂肪儲存。建議選擇長直麵，且搭配如清炒等適當料理方式，避開高油高熱量的醬料，減肥中吃也不用擔心會變胖。

＃芋頭



芋頭的GI值約為64，相對於GI值84的白飯來說，吃芋頭血糖上升速度會比較慢，而且芋頭的的抗性澱粉比白飯多很多，膳食纖維含量也較高，有助於增加飽腹感、促進腸胃蠕動，幫助腸道內好菌增長。但還是要注意攝取量，吃太多還是會攝入過多的熱量。

＃玉米



玉米也是中GI食物，GI值約為70，也是替代白飯的好選擇。雖然同樣含有澱粉，但熱量只有白飯的一半，且含有較多的粗纖維和多種維生素，對人體有許多好處。

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