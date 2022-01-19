fb ig video ETtoday search mobile

吃對澱粉就不胖！營養師曝「有助減肥5種澱粉」　義大利麵也上榜

>

▲▼ 營養師曝有助減肥5種澱粉 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲選對澱粉，不用擔心發胖反而有助於減肥。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

很多人在減肥時都很怕吃澱粉，覺得容易發胖、拉低瘦身效果，因而戒吃澱粉類主食。但營養師指出，雖然不吃澱粉一開始瘦身效果很好，但會影響健康，容易復胖，甚至會影響情緒；相反地，吃對澱粉反而更能幫助瘦身，像是以下5種中低GI值澱粉食物，含有豐富膳食纖維和大量維生素、礦物質，很適合減肥時攝取。

營養師表示，被稱為「快樂荷爾蒙」的血清素與人的情緒、睡眠、壓力和食慾調節都有關，血清素製造充足能讓人感到適度放鬆、心情愉悅，還有助於抑制食慾，減少過度進食，進而幫助減肥。而攝取澱粉能刺激胰島素分泌，而胰島素又是讓色胺酸進入大腦、合成血清素的關鍵，所以適當攝取澱粉是必須的，更有助於體重控制。

▲▼ 營養師曝有助減肥5種澱粉 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃燕麥

燕麥的GI值約為55，相對於GI值約為84的白米飯來說低不少，且燕麥的膳食纖維含量很高，能增加腸胃道黏度，減緩腸道對碳水化合物的吸收速度，也就是減少葡萄糖的吸收率，可延長葡萄糖在體內的消化和利用，並降低對胰島素的刺激，有助於調節血糖穩定。

＃藜麥

藜麥的GI值只有35，是高蛋白質低GI值的碳水化合物，有助於血糖和體重控制，含有豐富膳食纖維，還有維他命B群、礦物質、Omega-3脂肪酸等多種營養素。

▲▼ 營養師曝有助減肥5種澱粉 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃義大利麵

許多人印象中感覺容易發胖的義大利麵，其實是中GI、低熱量的澱粉食物，其GI值約為60，而且所含的抗性澱粉高，有助於降低脂肪儲存。建議選擇長直麵，且搭配如清炒等適當料理方式，避開高油高熱量的醬料，減肥中吃也不用擔心會變胖。

＃芋頭

芋頭的GI值約為64，相對於GI值84的白飯來說，吃芋頭血糖上升速度會比較慢，而且芋頭的的抗性澱粉比白飯多很多，膳食纖維含量也較高，有助於增加飽腹感、促進腸胃蠕動，幫助腸道內好菌增長。但還是要注意攝取量，吃太多還是會攝入過多的熱量。

▲▼ 營養師曝有助減肥5種澱粉 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃玉米

玉米也是中GI食物，GI值約為70，也是替代白飯的好選擇。雖然同樣含有澱粉，但熱量只有白飯的一半，且含有較多的粗纖維和多種維生素，對人體有許多好處。

►照著吃擺脫金魚腦！營養師曝「增強記憶力」6種食物

►營養師教54種「600卡食物搭配法」！　減肥也能吃水餃、肉燥飯

►喝水也有最佳時刻表！營養師曝每日6時段　防發胖、水腫還能消疲憊

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 澱粉, 主食, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

天生老靈魂星座Top 3 ！　第一名比同齡人成熟，早已經看破人生

天生老靈魂星座Top 3 ！　第一名比同齡人成熟，早已經看破人生

ORIS專賣店飄小農咖啡香　賞熱門錶款沉浸質感體驗

ORIS專賣店飄小農咖啡香　賞熱門錶款沉浸質感體驗

吃對澱粉就不胖！營養師曝「有助減肥5種澱粉」　義大利麵也上榜

吃對澱粉就不胖！營養師曝「有助減肥5種澱粉」　義大利麵也上榜

日網瘋傳「一張圖看見4種狀態」！　超準心測公開成功秘訣 崔宇植私下超潮！擁有超多爆款球鞋　與好友朴敘俊都是鞋頭 吃飯滑手機是大忌！網搜「變胖5個壞習慣」，現在戒掉來得及 GORE-TEX外套現省1212元　神級材質防風防雨又透氣 12星座的「3舉動=放棄你」　雙子拒見面、處女不再管你 微風新春福袋「花1千至少翻3倍」　新年限定法式「Chic Chic Bag」免費換 網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面