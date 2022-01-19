吃貨快筆記！唐吉訶德二店「獨家生鮮、10大熱門必吃」全公開

▲台灣唐吉訶德忠孝新生店1／20正式開幕，入口很有氣勢。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

唐吉訶德台灣二號店「忠孝新生店」終於要在1／20正式開門見客，跟一號店都採24小時營業，店舖面積也與一號店差不多， 大小約466坪，跟西門町一號店最大不同則是單層賣場，各區域都可以互通，突然想買什麼都能馬上轉頭回去補貨，預計1／20上午10點開放入場，除了零食乾貨之外，生鮮也是重點，10大必吃或獨家品項快快筆記起來！

▲唐吉訶德進入台灣市場的第二家店明天開幕，今天特別開放二店供媒體預覽，搶先體驗店內濃濃日本東京風情。（圖／記者湯興漢攝）

日本雜貨唐吉訶德去年1月入台開設一號店，西門町商圈出現排隊熱潮，二號店落腳在光華商圈也引起話題，其實除了豐富多樣的物販商品之外，二號店也照例提供眾多的生鮮水果、熟食點心，在附近活動的上班族有福啦！不但有新鮮的生魚片，還能吃到裡面有包水果的大福喔，建議可先從以下幾項商品入手。

▲生鮮區域走道相當寬廣。（圖／記者湯興漢攝）

超澎湃握壽司

來自日本的唐吉訶德就從壽司入手，大片澎湃的握壽司光用眼睛看就很震撼，二店開幕推出專屬優惠，包括鮪魚中腹、鮭魚壽司10貫只要330元，從上方看就覺得整個好擠喔，比一店開幕時8貫要價320元更優惠。

鰻魚飯便當

選用秋田31號日本米，搭配大片鰻魚的鰻魚便當，油亮的醬汁看起來也太好吃了，除此之外還有配菜，是華麗的一品，重點是只要250元，CP值超高。

炸雞蛋包炒麵

喜歡吃蛋包飯的人也可以試試這個口味，份量相當足夠，且炸雞也給的很大方，一整盒沈甸甸售價只要130元，就算是學生都不怕吃不飽。

炒麵麵包

因為疫情不能出國，不妨透過炒麵麵包來想念一下日本，售價百元有找，偽出國不用花大錢。

厚片大阪燒

滿滿日本澎湃風情的大阪燒，在唐吉訶德二店也可以買得到，上面大量的美乃滋醬加上柴魚片，神複製大阪燒店的作品，140元吃好吃飽。

草莓、香蕉蛋糕

近期在台灣最具話題的香蕉蛋糕甜點，在唐吉訶德二店也出現啦！超大的尺寸覺得吃得很過癮，有草莓跟香蕉2種口味，其中草莓是二店獨賣的喔，只開賣到2／9每日限定28個，售價150元。

冷凍水煮松葉蟹

美味的松葉蟹在煮熟之後直接冷凍，在家只要稍微烤過或直接煮火鍋，就能嚐到蟹肉的美味，目前只在二店獨賣，一整盒滿滿蟹肉只要價498元，比餐廳直接便宜一半。

冷凍章魚燒

唐吉訶德二店目前獨賣的日本國產冷凍章魚燒品牌，一包就有40個的大份量，絕對能吃到心靈療癒為止。

大阪王將冷凍餃子

台灣民眾很熟悉的大阪王將，若不想去餐廳吃飯，在家也可以煮上一鍋充滿日本味的餃子，用煎的也很美味。

和牛商品

在二號店有不少玲琅滿目的和牛商品，其中包括烤肉套組，甚至還有跟手掌一樣大的紐約客牛排，划算的價格就算在家自煮也很可以，在特定時段還能代客料理，只要加價10元就能有專業服務喔。

除此之外，忠孝新生店在結帳區後方，還推出4個獨家美食攤位，包括現烤日式糰子的「MOCCHI-MOCHI」、使用在店鋪內碾好的新瀉越光米，及京都產豆皮製成的稻荷壽司「玉屋」，還有使用嚴選和牛現烤和牛串的專賣店「和牛串 近藤」，以及依照四季變化，使用日本新鮮水果製成的大福專賣店「彩食健美」，讓你在離開前也能吃一波啊。

▲結帳後還會經過美食外帶櫃檯，讓消費者有即時小確幸。（圖／記者湯興漢攝）

▲包裝台的空間很充足，還有座位區可讓民眾歇腿。（圖／記者蔡惠如攝）