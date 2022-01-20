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總挑到渣男？ 用「戀愛觀察期」遠離爛桃花

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▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲妳總是太快決定兩個人的關係嗎？（圖／pixabay）

編輯／借借

經歷數個失敗收場的戀情，或許妳有點累了，或失去信心，其實不需要這麼負面，回顧前幾次的感情，若妳總是決定很快，像是約會2、3次後就決定交往，或許在下一個戀情開始前，需要經歷Casual Dating（輕鬆約會）的過程，讓兩人都先緩緩心情，試著先以這模式相處幾個月吧，妳會發現對方是不是真的、是妳要的那個人。

情侶,男女,兩性,交往,男朋友,女朋友,男友,女友,約會,牽手,擁抱,浪漫（圖／取自pakutaso圖庫）

▲有時不要賦予兩人約會太沈重的意義，給妳跟他都多一些空間。（圖／pakutaso）

其實大部分人，對某人動心只需幾秒鐘，但戀愛與相處不只需要那1秒鐘的心動，你們需要交談、了解對方，才能相知相守，近年來國外出現一種Casual Dating的態度，它是不正式的、卻又代表某些意義，那是互有好感的、輕鬆並愉快的交流。

Casual Dating的狀況比曖昧更明顯，妳不必去猜測對方是不是對妳有好感，在已經互相表示好感的前提下，舉動已經向情侶一般，但心態更為開放，像是把承諾前的時間拉長，有點類似「試用期與觀察期」。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲不用花時間去猜測對方是否喜歡妳，先敞開心胸告訴對方妳想要的相處方式。（圖／unsplash）

在這期間中，妳們可以享受情侶生活，但透過交談跟互動，慢慢了解對方的價值觀是相當必要的，不要互相認為「非對方不可」，也不要認為對方是確定的選擇，當真的有無法讓步的事情發生，也能開朗抱抱對方，說句「我們不適合」然後繼續做朋友。

關鍵字：

兩性, 單身, 女性, 孤獨, 心靈

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