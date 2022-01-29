「虎年」招好運5款手袋一次看！　秦嵐同款、時髦虎紋包全都超燒

記者王則絲／綜合報導

苦等了一整年，終於又等到春節連假了，不管今年年終是多是少，是否都該好好犒賞自己一波呢？幫自己換個具有新年元素的新手袋，還能替未來一年招個好彩頭以及好運，今天就一起來看看，有哪些「虎年元素」的可愛新品吧。

＃TORY BURCH



TORY BURCH於虎年獻上「花開虎貴鴻運來」系列，將代表性滿版T Monogram融合花卉刺繡圖騰，以象徵富貴滿滿，再以胭脂紅作為包款皮革滾邊，像是秦嵐帥示範的迷你托特包手袋，是否看起來超喜氣？

▲Tory Burch 胭脂紅T Monogram 直式迷你托特包，NT＄18,900。（圖／品牌提供）

＃Marc Jacobs

Marc Jacobs將老虎元素以橘黑相間的虎紋呈現，並利用秋冬最應景的絨毛材質，打造出既可愛又療癒的虎紋Snap Shot相機包，同時虎紋元素也運用在暢銷的Tote Bag上。

▲Marc Jacobs 虎年限定商品-虎紋絨毛Snap shot 相機包，NT＄17,900。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 虎年限定商品-虎紋托特包，NT＄14,900。（圖／品牌提供）

＃LONGCHAMP

不想大手筆買一顆包的話，也可以從裝飾下手，還更加經濟實惠。LONGCHAMP今年便推出一款虎年皮革吊飾，以卡通Ｑ版的模樣呈現，可以隨手掛在正在使用的手袋上頭，讓任何單品都能一秒變成新年行頭，也能當鑰匙圈使用。

▲Longchamp 2022 新年系列吊飾，NT＄4,000。（圖／品牌提供）

＃YSL

動物紋一直以來都是時尚圈的愛用元素，尤其帶有一絲性感韻味，像是YSL今年推出的虎年限定系列，便是以寫實的老虎紋路貫穿，躍上服裝、鞋款與手袋。

▲YSL 虎紋KATE REVERSIBLE鍊條包。（圖／品牌提供）

＃DELVAUX

比利時皇家御用品牌DELVAUX則是在農曆新年為經典手袋帶來全新「拿鐵色」，溫柔的淺金色調不只彰顯高貴，更能在新年討個好彩頭！且經典Brillant手袋於新年之際迎來新尺寸，Brillant PM介於MM與Mini之間，讓大家有了更多選擇。

▲DELVAUX 拿鐵色Brillant 手提包，NT＄214,300。（圖／品牌提供）