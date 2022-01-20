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吃出好皮膚！「7種水果」養顏美容，越吃皮膚越好

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▲▼「7種水果」養顏美容。（圖／Unsplash）

▲多吃蘋果對身體有益，還能美肌。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

除了外塗保養品，其實飲食更為重要，網搜7款水果讓肌膚白嫩又光滑，想養顏美容吃這些就對了！

#蘋果

蘋果含有豐富維生素C和E，能夠抑制黑色素生成、延緩衰老，對於養顏美容很有益處，常吃蘋果還能增加血色素， 讓皮膚變得柔細白

▲▼「7種水果」養顏美容。（圖／Unsplash）

#葡萄

葡萄皮富含白藜蘆醇，可抵抗自由基傷害、減少發炎損傷，且葡萄含豐富植化素，生物類黃酮如花青素、槲皮素，對抗老很有幫助。

#香蕉

肌膚想要好，腸道一定要健康，多吃香蕉能夠幫助消化，同時調解腸胃機能，更有安撫神經的效果。其中更含有鉀，能幫助排出體內多餘的鈉，是很好消水腫的美容水果。

▲▼「7種水果」養顏美容。（圖／Unsplash）

#奇異果

奇異果中也含有豐富維他命C，多吃奇異果能夠干擾黑色素生成，同時抑制黑色素沉澱，當臉上斑點減緩暗沉，臉部肌膚看起來自然就亮了！

#桑葚

桑葚中含有多種胺基酸和維生素，其中更擁有豐富礦物質，長期食用桑葚能促進肌膚新陳代謝，有美白提亮的功效。

▲▼「7種水果」養顏美容。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓是超級食物之一，數據顯示，藍莓中的花青素含量極高，更多達15種以上的花青素成分，花青素不只能夠減緩視力退化、心血管疾病、增加記憶力，、延緩衰老。

#草莓

草莓富含豐富維他命C，擁有優秀抗氧化力，營養價值相當高，多吃草莓對肌膚好處多多，更被視為能夠美白保濕的水果聖品，營養師指出一天攝取160克草莓，即可達到一天建議的攝取量。

►吃飯滑手機是大忌！網搜「變胖5個壞習慣」，現在戒掉來得及

關鍵字：

水果, 美白, 抗老, 養顏美容

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