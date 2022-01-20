皮膚科醫師教3招拯救「熬夜臉」！「疊加乳霜法」告別粗糙暗沈

▲皮膚科醫師教保養秘訣，改善熬夜對肌膚的影響。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

每到新春年前，各種聚會邀約、工作任務都變多，你最近是否也經常熬夜，肌膚變得粗糙暗沈，臉色好憔悴？韓國皮膚科醫師李藝恩表示，除了加重黑眼圈，熬夜引起的各種內分泌問題，會使臉部彈性下降，導致出油過多、毛孔粗大，還讓膚色變得暗沉粗糙，可以說熬夜＝加速變老。但她也分享不得不熬夜時，可透過3招保養秘訣幫助改善「熬夜臉」，隔天依舊能容光煥發、擁有好氣色。

1.及時清潔肌膚



李醫師指出，熬夜對肌膚產生的影響狀況，很多都是皮脂過剩導致的，所以在不得不熬夜時，一定要提前清潔洗漱，尤其是油性肌和有化妝習慣的人，最好要讓皮膚在晚上10點～凌晨2點的黃金修護時間裡保持乾淨狀態。

2.適當補充內服調理



對於熬夜引起的膠原蛋白流失和膚色暗沈，可以適當地使用口服補劑從內調理，像是含有魚類膠原蛋白、維生素C等的營養補充品，也能幫助調整皮膚狀態。

3.進行抗老管理



在熬夜時，及時地使用抗老修護等功效型產品，幫助皮膚抗氧修護也很重要。除了使用精華，李醫師表示，冬季時更建議重視抗老面霜的使用。

李醫師就推薦，在不得不熬夜的時候，可以厚敷乳霜來進行補救護理。先噴上噴霧打底後，在全臉薄塗乳霜並疊塗3層，可當作提供養分的睡眠面膜，讓產品充分吸收，還可以搭配居家美容儀，提高乳霜的吸收率。

最後李醫師也提醒，想要皮膚不受到熬夜的危害，保持良好的睡眠習慣，才是最佳解決方案。

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