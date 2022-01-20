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文青防疫特搜！質感口罩、香氛洗手露打造你的好品味

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▲▼質感防疫。（圖／品牌提供）

▲防疫日常也能很有品味。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當防疫已成為現代人的日常，口罩不再只是配件，洗手乳不單只是清潔，更成為人生活體驗的一環，大多數人都會希望有更好的選擇，《ET FASHION》整理質感防疫單品，為你的防疫生活增添品味。

▲▼質感防疫。（圖／品牌提供）

▲優雅質感的配色口罩，讓日常變得更有型。

時尚電商平台STUDIO DOE與一心一罩聯手推出全新醫療口罩-EVERY BREATH，品牌著重於細節的加強，以極透氣面料與親膚材質，排除一般消費者常遇到的悶熱困擾，並仍維持超高防疫標準，打造外型、功效、及舒適度均高標準的優質醫用口罩。

▲▼質感防疫。（圖／品牌提供）

▲EVERY BREATH CC口罩，7入夾鏈袋包裝，135元

此次一口氣推出兩款口罩，CC口罩主打好呼吸，獲得獨家專利雙壓鼻線設計，並嚴守日規四褶黃金比例，宛如隱型支架的特殊立體結構，有效降低妝容沾染；DD口罩，針對台灣人的臉形加以改良，更能貼合臉部、密合度極佳，讓防疫不漏洞、戴上更顯瘦。

▲▼質感防疫。（圖／品牌提供）

▲品牌加碼推出4款手部與身體洗護組合。

隨時保持雙手潔淨已然成為日常習慣。頻繁清潔的雙手，更需要選用質地細緻、香氣宜人的清潔護理商品，不僅讓清潔過程成為充滿儀式感的療癒體驗，更使潔淨後的雙手獲得充分滋養。

來自澳洲墨爾本的Grown Alchemist的甜橙雪松手部清潔露，薈萃甜橙、雪松、鼠尾草萃取、椰子油等純淨成分，以細緻的泡沫，調和甜橙香甜的氣息，加上雪松的清新潔淨效果，打造全家大小皆適用的手部專用清潔產品。

▲▼質感防疫。（圖／品牌提供）

▲Grown Alchemist  雪松伊蘭手部清潔露，500ml，980元。

延續甜橙雪松手部清潔露超高人氣，2022年春季推出2款全新香調的手部清潔露，包含：花卉香調的雪松伊蘭手部清潔露，以及果實香調的塔斯曼尼亞胡椒洋甘菊手部清潔露，完美升級手部清潔的感官體驗。

關鍵字：

文青, 質感, 防疫, 單品

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