直播／DIOR「手套」預告最新男裝　釣出大牌設計師：等不及想看

▲DIOR 2022秋冬男裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2022秋冬男裝周如火如荼，DIOR將在台灣1月21日晚上9點30分登場，向來喜歡先鋪哏的男裝創意總監Kim Jones，在IG上po出一只手套，連服裝設計師Marc Jacobs都留言：「等不及了。」

▲Kim Jones秀出一只手套，預告2022秋冬男裝秀將登場，設計師Marc Jacobs搶頭香留言。

稍早，Kim Jones在個人IG用照片回憶自2018年3月接掌DIOR男裝以來，每一季的作品，從粉紅鮮花做成的巨型KAWS BFF公仔矗立秀場，到與不同藝術家的聯手，熱愛街頭潮流的他，讓精品接上更多地氣，又保留著優雅姿態。

▲Kim Jones是DIOR男裝創意總監，同時也執掌FENDI女裝。

接著他po出了一只有些年代感的手套，以水晶裝飾顯得華麗，由此倒數2022秋冬男裝秀，令人不免猜測Kim Jones是否從DIOR資料庫或過去的經典中找尋靈感，而邀請函上的圖案，則是以星星、玫瑰與鈴蘭花組成、徽章一般的設計，都是很能代表DIOR的元素，想必在Kim Jones手中，會有另一番令人驚豔的風情。

▲前職業拳擊手Younes Bendjima秀出DIOR男裝秀邀請函。

DIOR男裝每次都很有看頭，甚至總有連女生都想要的設計，1月21日晚上9點30分，放鬆心情、點開上方連結看大秀直播，開始羅列最新願望清單吧！

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