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虎年限定美妝華麗破表！倩碧小老虎打亮、歐舒丹金色星光瓶必收

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文／美人圈

告別2021年，各大美妝品牌紛紛推出絕美的「虎年限定」包裝、組合等，搭上喜氣的紅色及華麗的金黃色，包括歐舒丹的新春限量新品、碧兒泉的新春紅瓶限定版、THREE的平衡潔膚系列、Bobbi Brown幸運爆紅鑽紅限量系列等等，讓視覺及肌膚都來場高貴的饗宴！

歐舒丹虎年新春限量版新品

迎接新的一年，歐舒丹將各人氣保養品，包含Dcard、PTT網友必推的的星光瓶、乾肌救星的蠟菊極萃油以及有「國民護手霜」之稱的乳油木護手霜，全部換上華麗金色限定包裝，無論自用或送禮都適合！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲歐舒丹虎年新春限量版新品。（圖／L'OCCITANE）

歐舒丹 光萃肌活露 新年限量版

被譽為「最強前導精華」的光萃肌活露在新年採用透明瓶身，讓裡面超過5000顆金黃色的光微導晶球更加耀眼奪目，蘊含馬鬱蘭、千日菊精萃及蠟菊精華油三大卓越天然植萃能量，為肌膚除舊佈新，喚醒肌膚活力提升緊緻度，強化外在防護力，在新年期間為肌膚來場大掃除吧！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 光萃肌活露 新年限量版 50ml。（圖／L'OCCITANE）

歐舒丹 蠟菊賦活極萃油 美好年份限量版

擁有「乾肌人永遠的神」最高讚譽，獨家運用科技萃取技術「超微分萃析法」，完整保留蠟菊核心精華，更提煉出「蠟菊超效醇萃」，抗老成分媲美A醇，能刺激膠原蛋白增生，加強支撐結構及改善肌膚的飽滿度，卻更加溫和；結合「蠟菊極萃複方」，帶來六大抗老功效：撫平皺紋、提升緊緻、提升光澤、維持彈力、勻亮膚色及澎潤飽滿！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 蠟菊賦活極萃油 美好年份限量版 30ml。（圖／L'OCCITANE）

歐舒丹 乳油木蠟菊抗老護手霜

歐舒丹首度將西非乳油木果油，與蠟菊精華油兩大王者成分合而為一，打造出這條專為抗老而生的乳油木蠟菊抗老護手霜，塗抹在手部形成一層不粘膩的保護膜，彷彿為雙手穿上柔嫩外衣，強化防禦屏障！外層更化身金色質感霧光包裝，不管是自用或是送禮都超有面子！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 乳油木蠟菊抗老護手霜 75ml。（圖／L'OCCITANE）

蘿拉蜜思 2022新年限定版

蘿拉蜜思也推出新年限定包裝，將熱門明星商品，融入過年喜氣的紅色元素，包含蜜粉、氣墊粉餅還有刻著招財虎爺的頰彩，陪你虎虎生威一整年！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲蘿拉蜜思 2022新年限定版。（圖／LAURA MERCIER）

蘿拉蜜思 冠軍蜜粉 2022 新年限定版

蜜粉定妝後讓皮膚帶有很自然的光澤感，帶點柔焦效果，控油度也很棒，更重要的是不會讓臉上又多一層厚厚的粉感，夏天時使用讓妝容不會土石流！這次的新年限定還含限量新年版煥顏透明蜜粉 + 限量新年版天鵝絨粉撲，蜜粉控絕對要把握機會收下！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲蘿拉蜜思 冠軍蜜粉 2022 新年限定版 。（圖／LAURA MERCIER）

蘿拉蜜思 冠軍氣墊 2022 新年限定版

底妝屆的權威可不是說假的，蘿拉蜜思氣墊的遮瑕度、撫平毛孔度都很優秀，上妝後毛孔也變細緻，看起來臉部變得精緻許多，而且雖然是氣墊但是持妝度超高，一整天下來不容易暗沉脫妝！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲蘿拉蜜思 冠軍氣墊 2022 新年限定版 15g。（圖／LAURA MERCIER）

蘿拉蜜思 輕肌漂染頰彩 2022 新年限定版

人氣斷貨色 #Ginger 推出全新包裝，上面有著象徵虎年的老虎刻印，細節感滿分！細緻的粉質上臉後淡淡的粉橘色氣色變超好，是日常妝感又不易失手的安全牌超美顏色！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲蘿拉蜜思 輕肌漂染頰彩 2022 新年限定版 6g。（圖／LAURA MERCIER）

碧兒泉 奇蹟特嫩精華新春紅瓶限定版

拯救暗沉、退散粗皮，由裡到外肌膚嫩到好運不斷一整年！ 碧兒泉的奇蹟特嫩精華被稱為「粗粗臉救星」，在新的一年推出虎虎生風新春紅瓶限定版，以及使用了最受歡迎的75ml大容量，包裝印上金黃色的老虎圖案，象徵美肌開運虎虎生風，「奇蹟益生活萃」有效加強代謝，擺脫近看在意、上妝卡卡的粗糙顆粒；「維他命C配醣體」淨白肌膚，掃除暗沈蠟黃、實現柔亮光澤；「大小分子玻尿酸」有效將水份深入肌底，由裡到外肌膚嫩到好運不斷一整年！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲碧兒泉 奇蹟特嫩精華新春紅瓶限定版 75ml。（圖／BIOTHERM）

THREE 平衡潔膚系列

THREE以2022年中國農曆虎年為設計靈感，將熱門的潔膚明星商品，換上充滿年節氣息的節慶新裝，推出兩款「寅虎好年限量版」限定商品，包含THREE平衡潔膚油R，以及THREE平衡潔膚組。

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲THREE 平衡潔膚油R 185ml + 平衡潔膚蜜 100g 。（圖／THREE）

THREE平衡潔膚油R 寅虎好年限量版

平衡潔膚油R以親膚性高的奢華植物油造就秒速乳化奇蹟，同時添加紅蘿蔔萃取精華，富含維他命，守護肌膚穩定不泛痘敏感，加乘乳香、玫瑰天竺葵等東方柑橘複方精油的香氛解放心靈．身體．肌膚，慰勞努力了一整年的肌膚。

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲THREE 平衡潔膚油R (寅虎好年限量版) 185ml。（圖／THREE）

SK-II 新年限定版青春露

SK-II的青春露是許多人一再回購的保養品之一，經常熬夜晚睡肌膚暗沈使用完這罐效果看得見，肌膚變得透亮有光澤，膚況也變穩定了！這次為了迎接虎年的到來， SK-II 推出全新新年限定版青春露，鼓勵在新的一年勇於突破框架，定義自己的命運。這次以「虎」的勇氣、強大和力量為靈感，傳遞 SK-II 的核心理念－「命運絕非偶然，而是選擇」。

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲SK-II 新年限定版青春露 230ml。（圖／美人圈、SK-II）

Bobbi Brown 幸運爆紅 鑽紅限量系列

迎接2022年，Bobbi Brown以象徵新年好運的幸運紅為靈感，推出「幸運爆紅 鑽紅限量系列」，盤點明星商品，包含茉莉淨妝油、四色鑽石眼影、潤色護唇膏都換上新包裝，準備迎接新春！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲Bobbi Brown 幸運爆紅 鑽紅限量系列。（圖／Bobbi Brown）

Bobbi Brown 極致鑽石眼影

推出全新新色，迎合新年的閃耀，包含之前的斷貨色「烈焰金 #Sun Flare」的回歸，暖橘金奢華閃耀，回頭率爆表，另外全新三色「夢幻石 #Opalescent」鑽光細閃耀如銀河、「鉑金玫瑰 #Gilded Rose」深色低調的光芒散發仙女的光澤、「蜜糖金 #Sun Dip」暮色金輝，新年最亮眼的肯定是你！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲Bobbi Brown 極致鑽石眼影 2.5g。（圖／Bobbi Brown）

Bobbi Brown 金緻水光唇膏

雙唇能長效保濕，撫平唇紋，背包裡只能準備一隻唇膏的話那非它莫屬！氣質漿果紅融合棕調奶茶色的「煙燻酒紅 #Claret」不管是上班想正式或是下班想約會顏色都超適合！輕盈的奶油質地，滋潤滑順不粘膩，新年就靠它來撐場了！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲Bobbi Brown 金緻水光唇膏 3.4g。（圖／Bobbi Brown）

Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏

超人氣的潤色護唇膏推出新色「豆沙紅#Bare Claret」，擦上後秒顯白，嘴唇上的死皮、唇紋也能有效撫平，還你清透彈潤的雙唇！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏 3g。（圖／Bobbi Brown）

Bobbi Brown 金緻美肌粉

新年就靠這道光！五花肉高光推出新年限量包裝，奢華質感更升級，超細微珍珠光澤粉末，一秒打造立體感與細緻的膚質！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲Bobbi Brown 金緻美肌粉 7g。（圖／Bobbi Brown）

Bobbi Brown 沁透茉莉淨妝油

銷售排行第一的茉莉淨妝油也換上新包裝，質地輕盈似水，清爽無負擔，溫和潔淨彩妝不殘留，一罐卸全臉也完全沒問題～

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲Bobbi Brown 沁透茉莉淨妝油 200ml。（圖／Bobbi Brown）

Bobbi Brown 羽柔蜜粉餅

戴口罩容易脫妝的問題就留在今年就好，新的一年讓定妝神器為你的底妝大加分！細膩粉質如羽毛般在臉上，有著柔光效果毛孔看起來超細緻，維生素E牢牢鎖住水分，讓底妝服貼一整天！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲Bobbi Brown 羽柔蜜粉餅 10g。（圖／Bobbi Brown）

ETUDE X MUZIKTIGER 2022年虎氣啦

Etude這次與韓國知名插畫家Muziktiger聯名虎年系列彩妝，主題是兩隻不同個性的虎虎系列充滿活力的「好有虎氣」與慵懶的「迷迷虎虎」，讓你從眼妝、唇妝到頰彩都充滿虎力！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲ETUDE X MUZIKTIGER 2022年虎氣啦。（圖／ETUDE）

ETUDE X MUZIKTIGER凍滋唇釉

一擦上有著水珠的透嫩妝感如同果凍般Q彈的嘴唇，輕薄不厚重，「#01好有虎氣」展現朝氣的暖紅夕陽色，「#02迷迷虎虎」有著冷色調的玫瑰晚霞色，兩種不同風格都能透過唇彩展現獨特魅力～

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲ETUDE X MUZIKTIGER凍滋唇釉。（圖／ETUDE）

ETUDE X MUZIKTIGER眼彩盤

融合珠光、亮粉及霧面的9色眼影盤，分成「#01好有虎氣」的水蜜桃裸色系與「#02迷迷虎虎」的紫羅蘭色系，不只顏色好看，包裝還超可愛，這款肯定必收啦～

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲ETUDE X MUZIKTIGER眼彩盤 。（圖／ETUDE）

ETUDE X MUZIKTIGER虎氣腮紅餅乾

自然透亮有層次的光澤，羽毛極細粒子超輕盈，上臉輕鬆推開無負擔！「#01好有虎氣」的裸橙光芒、「#02迷迷虎虎」的草莓葡萄色，兩款疊擦更有不一樣的感覺～

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲ETUDE X MUZIKTIGER虎氣腮紅餅乾。（圖／ETUDE）

ETUDE X MUZIKTIGER唇晶肌虎好好2件組

化妝水＋水凝乳的套組是呵護敏感肌的好幫手，守護肌膚複合物，清爽舒緩並為肌膚形成一道防護網，低刺激和弱酸性的特性適用於所有膚質！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲ETUDE X MUZIKTIGER唇晶肌虎好好2件組 。（圖／ETUDE）

倩碧 2022新春限定高光

倩碧推出的2022小老虎打亮有著絕美的金黃色老虎浮雕，外殼還使用了喜氣的紅色包裝，看起來超有新春的儀式感！採用香檳色的高光打亮，精緻高級的妝容靠它準沒錯！

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲倩碧 2022新春限定高光。（圖／CLINIQUE、小紅書@神的掌上明猪）

怡麗絲爾 新年金虎水乳限定組

鎖定膠原蛋白保養的怡麗絲爾在新的一年推出虎年限定組「彈潤保濕水T2 加大版」和「彈潤保濕乳T2 加大版」，給肌膚滿滿膠原蛋白活力，養出加倍澎亮的好命美肌，新春限定包裝以吸睛喜氣的紅金色，搭上金虎圖樣，為新年保養儀式帶來好運。

▲新年彩妝。（圖／美人圈）

▲怡麗絲爾 新年金虎水乳限定組 300ml＋300ml。（圖／ELIXIR）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

新年, 彩妝, 虎年, 春節

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