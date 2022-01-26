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大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手

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實習記者施至真／綜合報導

相信大掃除一直是讓許多朋友頭痛的難題，除了打掃時不知道該從何開始下手以外，積攢一整年的居家用品，更是讓人感到手足無措，今天就來整理幾項大掃除必丟物品清單，保證讓你輕鬆斷捨離，安心過好年！

▲5大項必丟物品。（圖／翻攝自小紅書@可愛羊羊）

▲大掃除輕鬆整理家裡。（圖／翻攝自小紅書@零醬的販售機）

＃過期物品

大掃除時，不知道該從何下手的話，就從丟棄保存期限已經過期的物品開始下手吧，除了食品、保養品、化妝品、藥品等，使用了會傷害身體的物品，必須丟棄的物品之外，刊物、年曆、寫滿時效性資訊的筆記本，也可以整理丟掉囉。

▲5大項必丟物品。（圖／翻攝自小紅書@可愛羊羊）

▲斷捨離先丟雜物。（圖／翻攝自小紅書@阿怪仙仙（生病中暫停更新，@小吳吖）

＃包裝

總覺得一定會用到的快遞紙箱、氣泡紙、紙袋等包裝材料，雖然不見得佔空間，卻讓家裡看起來很雜亂，除非近期有郵寄物品的需求，不然就把這些包裝丟了吧！

＃贈品

不論是購買日用品時附贈的贈品，或是店家集點兌換的禮品，只要帶回家後沒有使用，就表示你可能用不到；此外，不少女生會將試用品收集起來，認為旅遊時可以不用大包小包帶一堆很方便，但其實，只要留下幾種真正會使用到的試用包就夠了。

▲5大項必丟物品。（圖／翻攝自小紅書@朵朵朵朵麻）

▲留下幾個平時就會使用的試用品就夠了。（圖／翻攝自小紅書@朵朵朵朵麻）

＃一年內沒用過的日物品

家中經常囤積許多平時用不到，卻認為某天一定會派上用場的3C配件、小家電及日用品，其實這些物品不見得不實用，只是你用不到而已。可以以一年為期限，將狀況良好的物品整理出來，送給用得到的朋友或捐給慈善機構，才不會浪費。

＃破損的居家織品

網路上有許多衣物斷捨離大法，但除了衣服，家中也藏著許多應該替換的居家織品，例如：褪色泛黃的桌巾及地毯、發霉破洞的毛巾、破損的毛拖鞋等，此外，除了定期清洗床單套組，也建議使用3～5年就要淘汰換新，才不會和滿滿的塵蟎、細菌同床共枕眠。

▲5大項必丟物品。（圖／翻攝自小紅書@可愛羊羊）

▲居家織品定期替換，皮膚才不會過敏。（圖／翻攝自小紅書@蘇暖，@可愛羊羊）

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關鍵字：

斷捨離, 大掃除, 極簡, 整理房屋, 打掃

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