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唐吉訶德二店今開幕「秒進場」　首位民眾凌晨4點到：「覺得孤單」

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▲▼唐吉訶德二店媒體開幕（忠孝新生店）。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐吉訶德二店開幕，上午未現大量排隊人潮，約4分鐘就消化完所有人潮進場。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

在開幕前引發眾多討論的日本雜貨Don Don Donki唐吉訶德台灣二號店，今（1／20）上午10點正式對外開幕，開幕前店外排隊民眾約百人，有民眾表示「滿意外的，以為排隊的人會更多。」首位進店的消費者是YouTuber一樹，清晨4點就來報到，開玩笑說：「覺得有點寂寞。」

▲唐吉訶德二店開幕,忠孝新生店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲上午9點開幕前1小時，排隊人數不到10個人。（圖／記者蔡惠如攝）

位於光華商圈的唐吉訶德在台二號店「忠孝新生店」今開幕，上午9點因大部分店家都沒開門，街上人潮稀落，周邊未因唐吉訶德二店開張而熱鬧起來，直到10點開店前店外排隊人潮約莫百人，開放進場後約4分鐘就消化完畢，之後消費者就不需排隊，直接可以「秒進場」。

▲▼唐吉訶德二店媒體開幕（忠孝新生店）。（圖／記者周宸亘攝）

首位排隊民眾是30歲、經營「一棵樹的一樹」頻道的日本Youtuber一樹，他表示之前一號店開門首位是5點排隊，因為想當第一位進場的人，所以凌晨4點就來等候，沒想到第二位民眾到快早上9點才出現，有點驚訝，而且感覺有點寂寞，因為二號店是一整層樓的格局，跟自己家鄉名古屋的唐吉訶德有點像，能補充一下他的鄉愁，推薦二店外帶區的和牛串。

▲▼唐吉訶德二店媒體開幕（忠孝新生店）。（圖／記者周宸亘攝）

▲首位進店消費者YouTuber一樹（右）與攝影友人，凌晨4點就來排隊。（圖／記者周宸亘攝）

第二位排隊民眾則是40歲的王先生，想來逛逛餅乾跟點心，他表示之前曾去過一店，今年下午才上班所以就先來看看，「覺得人潮應該還好吧，因為有點退燒了」。20歲女大生徐小姐則是9點多跟朋友一起來排隊，表示想看看飲料跟餅乾，她表示：「以為人會很多，結果還好有點意外。」

▲唐吉訶德二店開幕,忠孝新生店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲▼唐吉訶德二店媒體開幕（忠孝新生店）。（圖／記者周宸亘攝）

▲在即將開店前，有工作人員要求進行防疫距離。（圖／記者周宸亘攝）

唐吉訶德二店在上午10點整開放民眾進場，入場前也落實實聯制與酒精消毒，並宣導民眾在店內需全程戴口罩，但一開始排隊未實施防疫距離，約到快10點左右才由工作人員拉開排隊民眾間距。

▲唐吉訶德二店開幕,忠孝新生店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德二店開幕,忠孝新生店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲開幕後餅乾零食區人潮熱絡，相較於生鮮區就顯得冷清。（圖／記者蔡惠如攝）

民眾入場後在餅乾零食區較多人，之後包括美妝、生鮮區域都未出現擁擠現象，且忠孝新生店因為是一層樓的結構，更多民眾可以使用推車採買，大部分走道也較一店「寬敞一點」，多數民眾購物籃裡還是最多零食餅乾類商品，而主打的日本水果、小吃等則未現搶購人潮。

關鍵字：

唐吉訶德, 二號店, 忠孝新生, 唐吉軻德, 2號店, 開幕, 排隊

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