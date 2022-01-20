《單身》申芝燕被抓包跟文世勳穿情侶鞋！　秀長腿帶貨新手袋

記者王則絲／台北報導

日前南韓戀愛實境秀《單身即地獄》爆紅，也讓參與成員們的人氣直線上升，IG紛紛被搜出、粉絲狂增。其中女成員申芝燕近日於IG拍攝一組美照上傳，超有誠意的秀出招牌長腿擺拍，帶貨新手袋，讓粉絲直呼：「好正喔！」不過眼尖網友就發現了，在節目中與申芝燕湊成一對的文世勳，竟是同時穿上了「情侶鞋」！

▲申芝燕於節目播出後人氣大漲。（圖／翻攝自IG@jiiiyeonie__）



申芝燕擁有清純亮眼的外型與高顏值，且她169公分的高挑身形，無疑配有一雙逆天長腿，加上於多倫多大學就讀腦神經相關科系的學業資歷，更增添了腦性女的獨特魅力，讓世勳在這整整九天的拍攝日程裡被她迷得團團轉，專情的表現直到最後一刻修成正果，讓不少粉絲都特別祝福這對CP。

▲申芝燕帶貨薰衣草粉紫色The Curve手袋與同色靴款。（圖／翻攝自IG@jiiiyeonie__）



圈粉無數的申芝燕，在節目中的穿搭也成為了粉絲們的焦點之一，她曾經在節目中穿過一件來自Alexander McQueen的襯衫洋裝，大獲好評，因此品牌於近日又送給了申芝燕新手袋以及同色搭配的厚底靴，只見她身穿maje的白色翻領上衣與短褲與之搭配，對著鏡頭秀出招牌長腿擺拍，粉絲們通通被美翻，直呼：「好正喔」、「太喜歡芝燕了」、「好為你驕傲！」、「拜託多給我一點照片。」看來申芝燕離「帶貨女王」這條路也不遠了！

▲同時世勛也收到了來自品牌的禮物。（圖／翻攝自IG@moonofsh）



而同時，文世勳也收到了來自Alexander McQueen的禮物，是一雙黑色的厚底休閒鞋，雖然與申芝燕的款式不相同，但是來自同牌的設計還是看得出十分相似的韻味，兩人的首雙「情侶鞋」便就此誕生了。

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