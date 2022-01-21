聞了讓人上癮的5個香味　GUCCI超性感、MARC JACOBS好清新都是必買單品

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、記者李薇攝

香水最能代表一個人的個性，擁有良好的氣味，也會讓人覺得舒服，更想要靠近，以下就特搜5款近期推出的厲害香氛，每一款都有獨特的辨識度以及特色，包準聞過就讓人上癮，絕對是必收款。

Maison Crivelli 荒漠青鳶淡香精，30ml、售價3000元

如同在廣垠荒漠邊緣探索，一方生意盎然的鳶尾花園，雖然有著鳶尾花的香調，但卻一點都不會讓人感受到過於輕柔、女性化的氛圍，反而是有一點厚度、帶有一點皮革的氣息，可以展現出中性的對比，令人驚豔。

GUCCI 罪愛女性濃郁淡香精，50ML、售價4,400元

是一款琥珀木質花香調香水，再度詮釋了罪愛女性香水的經典。 曼陀羅的大膽活力和溫煦的荔枝的相結合，並由紫羅蘭香裝點出現代感。中調以大膽的依蘭和晚香玉花香透過李子帶出神秘感性之調。 最後，廣藿香和香根草的木質效果與濃郁香草香相得益彰，成為大膽、持久的女性標誌。

MARC JACOBS 小雛菊天空之鏡限量版淡香水，50ML、售價2,900元

每一款限量版香氛都以寧靜的藍色調和充滿活力的黃色調搭配，猶如喚起暖陽照亮開闊天空靜佇的美好。以天藍礦物與黃色蓮花調和綻放，營造出清新的花卉水生並以柔軟舒適的檀香木和麝香豐富帶出細膩香氣。

蘭蔻 唯我香水，50ml、售價3,150元

專為新世代女性打造的夢幻香氛，一款融合果香、花香、木質三種調性的香水，三位調香師量身創造屬於新世代女性的形象意境，創作最乾淨澄澈的迷人玫瑰花香調，與致力於透過廣藿香和白麝香來平衡木質香調的理性層次，充滿夢幻而不嬌氣的女性魅力，高持香度而不過甜膩。

JIMMY CHOO Urban Hero Gold 金典淡香精，100ML、售價3,250元

由Juliette Karagueuzoglou精心打造，以果香木質調象徵著夜幕下的鮮明對比。前調由多汁的果香氣息開啟，揉合著鳳梨的酸甜及微苦多汁的血橙，揮灑了活潑的初筆；核心中調帶來了放鬆恬適的薰衣草香氣及濃郁的東佳豆，難忘且濃郁的核心香氣如同畫布中的主角令人無法忽視；後調則以乾燥精緻的檀香木及略帶潮濕的苔鮮氣息做為簽名結尾，兩者衝突鮮明卻不相牴觸的完美融合。