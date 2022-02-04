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開始物色情人節禮物了！6樣推薦「按摩蠟燭、暖男皂香」讓情趣倍增

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實習記者吳昀庭／綜合報導

情人節逐漸逼近，是時候開始物色情人節禮物了！這裡就以「精油按摩蠟燭」、「質感小眾香水」兩類為主，推薦6樣好物給你，讓你透過巧手按摩、嗅覺刺激，增添生活儀式感，讓今年情人節情趣倍增。不管是情侶想送另一半、單身想告白都很適合，甚至可以買來送給自己。

【精油按摩蠟燭】

1.A'ROMA P天然香氛精油按摩蠟燭-希望女神

A'ROMA P的商品皆為英國頂級香氛製作，蠟燭則使用低溫大豆蠟，不只能燃燒，還能成為天然的護手霜。希望女神這款香氣層次豐富，一開始先以杜松香味讓人放鬆，之後可以聞到薰衣草香，最後以沈穩的木頭香使人安定心神。

▲情人節香水&蠟燭。（圖／pinkoi提供）

▲A'ROMA P天然香氛精油按摩蠟燭-希望女神。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.NAZO香氛按摩美肌蠟燭【巴比倫花園】木質玫瑰茶調

台灣品牌NAZO特別與鶯歌陶瓷品牌「安達窯」合作，打造獨特的燭杯外觀，蠟燭本身香氣是沈穩的木質調，搭配高調的玫瑰，還隱約可以聞到皮革味。除了視覺和嗅覺，蠟燭燃燒30分鐘後，待表面均勻融化，熄滅完即變成滋潤度、保水度極佳的保養按摩品。

▲情人節香水&蠟燭。（圖／pinkoi提供）

3.The Alter橙人之美果香調天然橙花保養蠟燭

The Alter的蠟燭使用天然植物蠟與天然精油製成，燃燒後的溫蠟可以當作身體按摩精油使用，舒緩身體的疲憊。天然橙花香氣溫暖、柔和，淡淡花香非常清新，配上酸甜橘子味，讓你彷彿沐浴在陽光下。

▲情人節香水&蠟燭。（圖／pinkoi提供）

【質感小眾香水】

1.x.Gyroscope 地球 x 月亮香水組合—木質+花香調

來自香港的香水品牌x.Gyroscope，擅長把風景故事以香氣呈現，在噴香水時彷彿身歷其境。地球x月亮香水組合是兩種不同調性的香味，地球是沉穩木質調由於添加了佛手柑，還帶有一絲清新，之後會聞到微苦的橙花香，以及秋天感十足的雪松木香月亮香水則是如花蜜般的花果香調，一開頭是清澈荔枝的甜，隨後而來會感受到玫瑰花香，最後則是淡淡的白麝香。

▲情人節香水&蠟燭。（圖／pinkoi提供）

2.odor funder氣味製造所 暖男身上的皂香 30ml

odor funder氣味製造所用香味幫大家刻畫不同的記憶，他們有自然意境、日常人文…等不同情境主題的香水。其中「暖男身上的皂香」名稱有趣，味道也符合主題，將洗完澡的淡淡皂香真實呈現，不管是送另一半或自己用都趣味十足。

▲情人節香水&蠟燭。（圖／pinkoi提供）

3.Take a Snooze 瞇一下 三入揉香隨行淡香水12mlx3香氣自選

Take a Snooze 瞇一下的淡香水是手工調香，使用單純精油植萃香氛，可噴灑於手腕及耳後，也可當作居家香氛和織品香氛使用。小小一瓶適合隨身攜帶，還推出可自由搭配的三入組，讓你依喜好挑選屬於你的香氣。

▲情人節香水&蠟燭。（圖／pinkoi提供）

關鍵字：

pinkoi, 情人節, 香水, 香氛, 精油, 蠟燭, 按摩

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