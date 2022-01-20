全台首間「路易莎健身房」在松山！　占地513坪、獨賣生酮甜點





▲路易莎創辦人黃銘賢（右）與潤泰創新簡滄圳董事長（左）。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

連鎖咖啡路易莎跨足健身業，全臺首發的「路易莎生活運動館」在CITYLINK松山貳號店正式開幕，為健身族打造占地513坪空間。門市還獨家推出生酮甜點乳酪捲、提拉米蘇等，今（20日）創辦人黃銘賢現身分享，他透露自己4年前愛上健身，目標打造與精品咖啡結合的健身場所。

▲全臺首發的「路易莎生活運動館」在CITYLINK松山貳號店正式開幕，路易莎董事長黃銘賢熱愛健身 。（圖／品牌提供）

黃銘賢籌備路易莎旗下Self room健身品牌長達4年，自己曾胖到99公斤，靠健身甩脂30公斤，黃銘賢表示，過去在健身時會不斷被推銷課程，因此決定要打造自由的運動場所，而他習慣運動後來一杯咖啡，才有了「路易莎生活運動館」的發想，他坦言：「從痛苦的鍛鍊轉成快樂的健身並不容易，這跟喝咖啡蘊含一樣的道理」。

首店就選在CITYLINK松山貳號店，過去雙方合作TSUTAYA蔦屋書店，特別將舊店的日式木質裝潢保留，讓民眾有放鬆的運動享受。門市獨家推出生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇、椰絲杏仁果餅、能量果麥棒等健身控最愛美食，年後即將上市芒果及棉花糖等多種風味的高蛋白飲系列。

▲門市獨家推出生酮乳酪捲，年後即將上市芒果及棉花糖等多種風味的高蛋白飲系列 。（圖／品牌提供）

雖然疫情影響不穩定，冬季、年前又是健身房淡季，但黃銘賢仍是相當看好Self room的發展，他表示：「跟第一家路易莎一樣，我當初也沒想過會開500間店，最艱苦的日子總是在剛開幕的時候，慢慢業績翻倍成長，證明決定是對的。」

目前Self room會員數約有3千人，去年（2021年）11月試營業至今成長相對快速，尤其時間彈性的「以分計費」、訂閱制非常適合上班族，黃銘賢也目標將生活運動館推廣到更多都會區，未來計劃在信義區、南港區繼續擴店。