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韓孝周取代朴信惠代言大位！　172公分模特兒身材粉絲全驚艷

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記者王則絲／台北報導

韓女星韓孝周近日接拍服飾品牌畫報出爐，擁有172公分高挑身形的她，展現如模特兒般的身材比例，優雅身段與不敗顏值，讓粉絲們看得超驚艷、眼冒愛心。不過該品牌先前的季節畫報皆是朴信惠包辦代言，但因為她正在休息待產與準備結婚，這回便由韓孝周來取代朴信惠演繹新裝，大家覺得怎麼樣呢？

▲韓孝周。（圖／翻攝自IG）

▲韓孝周。（圖／翻攝自IG）

▲韓孝周接替朴信惠街拍服飾品牌廣告。（圖／翻攝自IG）

韓孝周去年底時因為喪屍題材新劇《Happiness毒樓》而再次掀起討論話題，今年34歲的她依然保持著凍齡顏值與體態，由於總是和高大的男星對戲，許多人不知道的是，韓孝周其實是擁有172公分的高個子美人，駕馭起各式服裝可是不輸專業模特兒。

▲韓孝周。（圖／翻攝自IG）

▲韓孝周憑藉模特兒身型駕馭新裝頗受好評。（圖／翻攝自IG）

這回接替朴信惠的缺拍攝韓國服飾品牌MOJO.S.PHINE 2022春季畫報，韓孝周一連演繹多套新裝，包括喜氣洋洋的大紅色蕾絲裙、典雅刺繡洋裝，或是俐落率性的西裝褲裝，凸顯逆天的長腿比例，不同的風格都駕馭得游刃有餘，其中一套復古韻味的黑色馬甲連衣裙造型，由韓孝周穿起來優雅氣質迸發，被網友們狂讚：「歐膩太美了」、「韓國版凱特王妃」、「是皇室公主！」

▲韓孝周。（圖／翻攝自IG）

▲韓孝周。（圖／翻攝自IG）

▲韓孝周。（圖／翻攝自IG）

▲韓孝周。（圖／翻攝自IG）

▲MOJO.S.PHINE 2022春季形象。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

韓孝周, 朴信惠, mojosphine

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