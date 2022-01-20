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路易莎恐漲價！「2方面撐不住」董事長黃銘賢：年後有壓力

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▲路易莎 。（圖／品牌提供）

▲路易莎董事長黃銘賢（右）今出席品牌生活運動館開幕  。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

連鎖咖啡漲價潮持續延燒，本土品牌路易莎董事長黃銘賢今（20日）站台品牌旗下Self room生活運動館開幕，對於咖啡漲價消息給出回應，他能確定年前不漲價，但因咖啡原料與人事成本2原因，年後的確有價格壓力，「幅度盡量能少就少，如果真的有必要，會針對品項做縮減。」

全球原物料大漲，咖啡豆成本漲幅高達20%至40%，連鎖咖啡業者都在苦撐，路易莎董事長黃銘賢今表示，「會配合政府在年前不漲價，但是年後有壓力。」黃銘賢承諾會盡力壓低價格，若不得已在年後漲價，也會針對漲價品項做縮減。

因路易莎在3月1日會做內部人員調薪，黃銘賢坦言，兼職人員都會調整薪水，所以正職也會跟進。另外，黃銘賢表示，路易莎咖啡豆採購已經到今年7月份，也有支持台灣本土咖啡豆原料，該部分已經有成本壓力，所以的確有漲價壓力在身上。

目前全路易莎門市有530家，直營接近150 家， 黃銘賢今年目標繼續推動門市加盟，並同步發展「黑卡特快車」讓會員用更省時的方式買到咖啡。而品牌旗下新成立的Self room健身品牌也進駐CITYLINK松山貳號店，與路易莎咖啡做結合，強調「以分計費」的輕鬆運動空間，未來也計劃在都市區繼續展店。

關鍵字：

路易莎, Self room, 咖啡, 漲價

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