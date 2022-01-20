凱特的金耳環不到300元！　「平民王子妃」40歲生日後首曝光

▲威廉王子（左）與凱特王子妃一同參觀育嬰堂博物館。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃夫婦，昨一同參觀倫敦育嬰堂博物館（the Foundling Museum），是凱特度過40歲生日後、也是邁入2022年首度公開亮相，她以俐落的藍色長版外套展現知性美，再搭配金色耳環，但此件作品非昂貴珠寶、也不是黛安娜王妃傳承之物，而是英國平價飾品品牌Accessorize的設計，定價不到台幣300元，果然是「平民王子妃」。

▲凱特40歲生日後首度亮相，以俐落藍色長外套造型吸引目光。（圖／路透社）

凱特慶祝40歲生日時，發布三張穿Alexander McQueen禮服搭配黛安娜王妃傳承的珍珠耳環沙龍照，讓世人見證她的優雅，昨她以育嬰堂博物館主要贊助人身分出席活動，則為都會女性示範氣質穿搭，她穿百搭的黑色高領衣搭配黑色寬褲，繫上腰帶做點綴，外罩雙排扣的藍色長大衣，既保暖又有型。

▲凱特戴的Accessorize金色耳環定價不到300元。（圖／翻攝Accessorize官網）

威廉王子夫婦倆參觀的倫敦育嬰堂博物館，前身是1739年創立的英國首間兒童福利機構育嬰堂（The Foundling Hospital），專門照料因父母經濟困難等因素無法養育的弱勢兒童。重視教育的凱特尤其關注弱勢兒童，與社福組織人員、專家對於兒童長大離開社福機構後的就業、心理健康等進行討論，以行動喚起社會大眾正視此議題。

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