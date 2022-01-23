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到淡水別只吃阿給！「景觀餐廳」的義大利麵、八重山彩熊君人氣首選

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圖、文／MENU美食誌

漫步在淡水，除了阿給，你還可以這樣吃！

淡水榕提水灣餐廳
中正路229-9號

店裡有90%的裝飾都是從峇里島運來的，充滿了南洋風味。除了室內的空間，在室外還有半露天的座位！下午五點半前低消一杯飲料，五點半後就是晚餐時段，必須點主餐。

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲淡水榕提水灣餐廳（圖／美食客易頷提供）

墨尼尼義大利餐廳淡水店
中正路241-1號

用餐區域非常的大，還有海景區可遠處眺望觀音山，十分擁有海邊小島風格。青醬蛤蜊義大利麵，蛤蜊肥而新鮮，吃得到鮮美，青醬也夠多夠濃！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲墨尼尼義大利餐廳淡水店（圖／美食客angel提供）
野營咖哩KYANPU CURRY
中正路330-1號

餐廳裝修風格帶點野營風，餐具是非常特別的小鏟子！咖喱醬加入選用印度多種辛香料，甜味中又帶點特殊香氣！菜單會隨著季節食材不同隨時調整。

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲野營咖哩KYANPU CURRY（圖／美食客早上七點君提供）

淡水慶記好吃雞肉
中山路60號

位在淡水老街旁，店內空間偏小。跑跑土雞腿套餐$110，含雞腿、雞油飯、滷白菜、雞湯，雞肉十分有嚼勁且骨頭偏多 ，雞湯喝起來十分清爽，滷白菜很入味且還有加膨皮！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲淡水慶記好吃雞肉（圖／美食客陳金枚提供）

浪花丸かき氷•淡水分号
中正路233-2號1樓

冰品價格從90～$180元，不只冰品還有賣日本汽水、日本啤酒、浪花丸咖啡……等。八重山彩熊君$130，繽紛的鑽石冰超夢幻，每種顏色都是不同口味，還有附上一包跳跳糖。

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲浪花丸かき氷•淡水分号（圖／美食客馬健騰提供）

麵屋 敬太
英專路21巷11號

位在靠近捷運淡水站英專路夜市的巷弄內。味玉極煮干し濃湯拉麵，麵條軟硬適中，湯汁濃厚充滿海味的鮮香，鹹中帶有一絲魚乾的苦味，搭配上撒上的蔥花，令人印象深刻！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲麵屋 敬太（圖／美食客阿得提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 義大利麵, , 咖哩, 咖哩, 新北, 美食, 日式刨冰, 海景咖啡廳, 餐廳, 淡水, 雞肉飯

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