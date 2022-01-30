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零成本！創意新年照手殘也拍得出來　「福」光照頂更加分

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實習記者施至真／綜合報導

喜歡拍照的朋友，快趁著還沒吃胖以前，拍攝幾組創意滿滿的新年美照吧！不用專業拍攝技術，只需要幾樣簡單道具，就在家能拍出雜誌般的新春時尚大片，以下就來幫你解鎖，要如何拍出IG一發文，就能造成轟動的創意新年照，一起來看看吧。

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲手殘必學創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@GIGIxx，IG@yuen_nnnnnn）

＃吉祥復古紅

新年當然要拍一組紅紅火火的美照，沖沖喜氣啦，除了穿上紅色新衣，還可以準備紅色背景布及春聯、紅包、紅燈籠等年味十足的道具，並發揮創意，擺出各種撩人、可愛的拍照姿勢，氛圍感馬上就出來了。

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲紅色新衣最應景。（圖／翻攝自小紅書@十八號吧，@后古聽末寫真）

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲紅色背景更適合黑白色系衣服。（圖／翻攝自IG@_abedesu，小紅書@楊沁韻＿）

＃水果開運照

近期網路瘋傳一系列水果開運照，趁著桌上水果的還沒吃完，趕緊抓幾顆來當成拍照道具，好玩又有寓意，例如橘子有大吉大利的美意、火龍果象徵紅紅火火，拍完順便吃掉解嘴饞。

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲橘子、柳丁有大吉大利的美意。（圖／翻攝自小紅書@蛋撻o3o）

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲柿子、草莓也表示事事如意、幸福美滿。（圖／翻攝自小紅書@槿夏）

＃鏡像藝術照

IG攝影師Ziqian Liu的鏡像藝術照，一直是不少人的拍照靈感來源，道具簡單、構圖簡約，要拍攝出同款美照也很容易，只要穿著喜慶色系的服裝，利用鏡子折射就能拍出超有意境的鏡像藝術照。拍攝時，除了攝影師要小心露餡以外，還要記得把鏡子擦乾淨。

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲鏡像藝術照超級時尚。（圖／翻攝自IG@prim_makeup_）

＃福光照頂

想要一組別出心裁的新年美照，只要準備一盞平價日落燈、一張印有福字的A4紙、一把美工刀、一位攝影師及助手，就可以拍出超有氛圍感的時尚美照。日落燈映照的橘紅色調，既唯美又復古，拍攝方法十分簡單，超有創意的照片還能讓人留下滿滿印象。

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲「福」光照頂照，超級有創意。（圖／翻攝自小紅書@檸檬啪嗒味，下同）

▲紅紅火火創意新年照。（圖／翻攝自小紅書@后古聽末寫真）

▲「福」光照頂照教學。

關鍵字：

新年照, 拍照, 攝影, 藝術照

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