6間「東部」在地火鍋都要吃起來！牛豬雙拼、龍蝦海鮮鍋太澎湃

圖、文／MENU美食誌

生猛海鮮、新鮮蔬菜、肥美的肉，無論是在地人或是觀光客，這些絕無僅有的在地火鍋都要吃起來！

欣欣麵館

花蓮縣／花蓮市

不賣麵的人氣海鮮餐廳！海鮮鍋$1200，吃得到龍蝦、鮮蝦、扇貝、蛤蜊、海瓜子，還有各種火鍋料、肉丸子、青菜……等，湯頭十分濃郁又鮮甜！

▲欣欣麵館（圖／美食客地方俏皮媽媽提供）

大邱骨道

花蓮縣／花蓮市

鍋物不是小火鍋，而是適合2人以上吃的火鍋。大邱血月鍋（牛）$1480，以豆芽、洋蔥等蔬菜鋪底，擺上牛五花、辣醬，湯頭以蔬菜甜與牛五花的油脂為基底，喝起來則是道地的大醬風味。

▲大邱骨道（圖／美食客Steven Ming提供）

原生應用植物園

台東縣／卑南鄉

不僅有得吃、有得看、還能餵羊＋餵鴕鳥吃草！提供各種有機栽種的藥草，用15秒汆燙法，品嘗食材原味跟營養價值，還有各種菇菇隨你夾，肉品的補貨速度也十分快速！

▲原生應用植物園（圖／美食客Sowon提供）

湯蒸火鍋-台東新生店

台東縣／台東市

充滿文青風格的用餐環境，前半部呈現輕工業風格，而後段的清雅微日式。相撲雙拼鍋（精選牛肉x梅花豬肉），美國的牛胸腹肉，搭上梅花豬肉再配上咖哩鍋，有一絲淡淡的辛味，充滿南洋風味！

▲湯蒸火鍋-台東新生店（圖／美食客阿芮波特 紀錄自己吃喝人生提供）

川.鍋物

宜蘭縣／羅東鎮

餐廳裝潢風格為清水模和紅磚文化石搭配暗色系家具，空間十分寬敞舒適，還有能讓小孩遊玩的遊戲區！養身湯底使用多種中藥材去熬煮而成，有濃濃的中藥香氣。

▲川.鍋物（圖／美食客阿波提供）

花見小路 在地小農鍋物

宜蘭縣／礁溪鄉

食材方面是從小農的菜園收購而來，日式柴魚高湯都是當天自己熬的，手打拉麵也是每天自製的，各方面都相當講究。美國板腱，取自於牛的肩胛部，口感偏紮實和有嚼勁。

▲花見小路 在地小農鍋物（圖／美食客阿波提供）

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