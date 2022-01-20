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Swatch情人對錶放閃不客氣　愛心圖案連暗夜都發光

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▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch錶徑34mm的戀愛時刻腕錶（左）2,350元，錶徑41mm白色戀人腕錶2,700元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

忙著準備過農曆新年外，沉醉在愛河裡的情人們，別忘了西洋情人節緊接在後，Swatch今發表以品牌創新生物來源材質Bio-sourced製作的2022年情人節系列3款新錶，以紅白色為主色調，搭配面盤上大大的愛心圖案大曬恩愛，當中錶徑41mm、名為「紅色戀人」與「白色戀人」兩款錶，在一片漆黑下，面盤上紅白各半的心形圖案展現夜光效果，象徵幸福戀情時時刻刻都放閃。

▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch錶徑41mm紅色戀人腕錶，2,700元。

▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

 

▲Swatch戀愛時刻腕錶在2時位置開了小窗，隨著時間流轉變換圖案。

Swatch另一款情人節系列戀愛時刻腕錶，則於面盤2時位置開小視窗，每天變換不同戀愛心情的彩虹、閃電等小圖案，訴說從心痛到熱戀的12種情緒。除了錶款設計吸睛，任選兩款組成對錶的紅色特殊包裝也令人莞爾，造型猶如警急呼救裝置，要情人大聲求愛。

▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch情人節系列腕錶包裝猶如警急呼救裝置，要情人大聲求愛。

有別於Swatch的可愛童趣風格，CASIO以火星與金星為靈感設計對錶，推出帶有酷味的G-SHOCK G-STEEL GST-B400MV男錶與BABY-G G-MS MSG-B100MV女錶，前者的錶圈以發想自火星色調的紅銅製成，而G-MS女錶在錶殼、指針等處採用金色與深棕色錶帶形成對比演繹金星，兩款錶皆搭載Bluetooth®與智慧型手機配對，專屬的手機應用程式可與網際網路時間伺服器進行校時，與另一半戴甜蜜對錶零時差。

▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲以金星與火星為設計靈感的G-SHOCK GST-B400MV-5A（左）13,500元，BABY-G MSG-B100MV-5A女錶8,300元。（圖／Casio提供，以下同）

►Swatch換透明裝看光光　霸氣、斯文錶款全包辦

►G-SHOCK凹凸錶圈模擬月球表面　金色紋理吸睛

關鍵字：

Swatch, G-SHOCK, BABY-G

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