唐吉訶德台灣二號店開幕人海未現　網揭退燒原因3重點

▲唐吉訶德二店開幕，跟一號店開幕時比排隊人潮少了許多。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

去年10月底唐吉訶德二店出現徵才訊息，引發消費者一陣討論，2個多月後台灣二號店「忠孝新生店」正式開幕，上午10點開門進場前店外排隊人潮僅剩不到百人，跟當初在西門町商圈的一號店的排隊人海相差甚遠，對此不少民眾表示對其心情已經「平常化」，不會為了類出國的心情傻排好幾個小時。

▲唐吉訶德二店1／20開幕後，上午進場民眾不需排隊就能入店。（圖／記者周宸亘攝）

去年1／19唐吉軻德台灣一號店開幕，頓時成為網路最熱話題，在開幕前排隊人潮連綿數百公尺，幾乎包圍周邊的商家，甚至到凌晨最誇張都要排上5個鐘頭，許多民眾都在網路上打卡，分享自己的戰利品，一年後台灣二號店在光華商圈開幕，開幕日上午排隊民眾約在開門前半小時才一一出現，人海般的情況已不復見，網路上有民眾點出幾個重點。

距一號店不到3公里

二號店位於中正區，跟在西門町商圈距離不算遠，因為都開在台北，雙北地區對唐吉訶德有興趣的消費者，大多都去一號店體驗過了，逐漸以平常心來看待，要是開在外縣市就是當地「首店」，排隊人潮勢必會更多。

台灣疫情擴大

去年一號店的開幕日，其實台灣疫情仍在平穩的狀態，但開幕沒多久就發生疫情擴大的事件，是否成為疫情破口這件事才被關注，而二號店在開幕時就面臨台灣疫情已經擴大的情況，對此業者也不好大肆宣傳，且民眾前往購物的意願也就更低。

商品重複性高

據店員表示，一號店與二號店的商品重複率約有7至8成，而且近幾年日本品牌大肆進駐台灣，包括松本清、三井等賣場，許多商品在外面通路也買得到，還有網購跟代購服務，加上疫情隱憂，實在不需要去搶開幕浪頭。

▲唐吉訶德二店為一單層樓，許多人反應比較好逛。（圖／記者湯興漢攝）

而有在台的日本人表示，唐吉訶德在日本就是平常的雜貨通路，因為是去年進駐在台仍有話題性，首間開幕當然會吸引許多民眾想嚐鮮，相信之後消費者就會更以平常心看待，其實一號店在台灣也養出固定會去的常客，這也應該是業者預期的經營狀態。

據悉唐吉訶德在台佈局除雙北外，是以「一縣市一間店」的規劃在佈局，目前仍持續跟其他地區的賣場與潛在地點洽談，相信沒有多久就會在其他縣市駐點，而市場傳出第三間店可能落腳信義區的ATT 4 FUN，但目前未有確定的消息出現。