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穿高領脖子短又臃腫？挑選時注意「4個小重點」瞬間顯瘦

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實習記者吳昀庭／綜合報導

冬天許多上衣、毛衣都是「高領」設計，穿起來雖然保暖，但一不小心就容易顯得脖子短，整個人也跟著視覺膨脹。其實在挑選高領上衣款式和搭配服裝的時候，有「4個小重點」需要特別注意，選對款式才能顯瘦又好看，讓時髦感跟著大增。

▲高領上衣。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

▲挑選高領上衣的款式有訣竅。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

1.領子和脖子間有空隙

高領上衣款式眾多，太貼身的容易暴露身形缺點，一不小心就看起來很臃腫，所以選擇款式時，可以考慮有寬鬆領口的高領毛衣，領子和脖子之間留有空隙，能製造出脖子纖細的視覺效果，整體看起來也變瘦了。

2.領子和衣服的接縫處在鎖骨

如果每次穿高領上衣都覺得脖子變短，可以在挑選時多注意領子和衣服的接縫位置，當位置太高時，脖子部分就比較顯短，但如果接縫處低到約鎖骨附近，就有拉長線條的效果，脖子也跟著變修長。

3.領子不要太高

脖子本身不長，又穿領子高到臉部的款式，就容易出錯。所以可以改選領子只到脖子一半的小高領，或是把領子反摺、拉低成皺皺的，會看起來比較修長。

4.外搭V領拉長線條

高領上衣可以靠外搭服裝來拉長線條，選擇扣起來是V領的外套，視覺延伸效果就非常好，也可以搭配V領背心、針織外套等單品。

▲高領上衣。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

▲高領外搭V領外套、背心有拉長線條的效果。（圖／翻攝自IG@blackup_kr）


►「高領毛衣」穿了有長輩感？4個搭配提案變得帥氣俐落

►「馬蹄褲」是顯瘦新選擇！4種搭配法輕鬆修飾五五身

關鍵字：

高領, 上衣, 毛衣, 挑選, 技巧

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