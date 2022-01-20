30歲之前應該要懂得4種心計　活得更自在、人緣更好

記者李薇／台北報導 圖／pexels

30歲之前應該要懂得4種心計，這裡的心計不是只是對人的心機，而是看待事情的態度，以及處事的方法，建議一定要學起來，才能夠讓自己活得更加自在，同時也有好人緣，打造出更加受人喜愛的自己。

1.自己就是自己，跟其他人沒有關係

無論什麼時候一定要無條件自信，就算裝也要裝出來，很多人因為原生家庭感到自卑，覺得自己什麼都不如別人，見到厲害的人，連句話都不敢說，要記住，這世界上不會有人會因為你的自卑，高看你一眼，只會因為你的自信，而不敢欺負你。

2.這個世界光講感情是行不通的

不要看大家在飯桌上，都是兄弟姐妹的稱呼，那只是逢尺做戲，你想一想，那些原本關係再好的同學，為什麼現在不聯繫你了呢？因為你和人家不是一個城市，不能進行能量和利益的交換，連水都會變質，更何況人心呢？

3.求人辦事要懂規矩

這個世界上除了父母，沒有人有義務幫你，一切關係的本質都是交換，無論別人跟你走得有多近，找人幫忙一定要給人相應的回報，否則別人連走路都會躲著你，不要動不動就感嘆世態炎涼，別人不幫你肯定是有原因的，沒有利益，光靠一張嘴，別人憑什麼幫你。

4.小心你身邊的小人，尤其是愛傳話的人

當有人告訴你，誰又在說你的壞話，誰又罵你的時候，你千萬別以為他是對你好，多半他是在給你下圈套，如果你當著他的面，把說你壞話的人數落一頓，他回過頭就會把你的話加油添醋的傳給你的朋友，然後你就會平白無故的多了一個敵人。