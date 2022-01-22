最想念的「日本必買」TOP 10！白色戀人、Canmake唇凍都上榜

▲去日本有許多必買商品。（圖／Pinterest、森下仁丹官網）

文／女子學

長久以來，日本一直都是台灣人海外旅遊的首選地，過去幾乎年年前往，帶著全家大小走遍人氣景點，一邊「大肆購買」日本製的商品，一次性補足未來各項生活用品。

近兩年受疫情影響，我們漸漸習慣待在家、沒事盡量不出門的習慣，正因如此，對日本產品的懷念更是深刻，甚至不敢任意使用，怕用完後就買不到了！別擔心，網路和電商市場的發達，絕對能滿足大家的購物欲。來看看編輯整理 2022 年必買的推薦清單，從日常必需品、保健品至零嘴伴手禮，趕緊趁農曆年前補貨吧！

生活保健類

撒隆巴斯 サロンパス

▲撒隆巴斯。（圖／サロンパス／久光製薬）

不管是每天緊盯電腦 8 小時的上班族、捷運上手機不離身的通勤族，或者是蠟燭兩頭燒的媽媽族，對於身體痠痛肯定超有感！如何緩解立即性的痠痛，就絕不能少了撒隆巴斯，疼痛處每天貼一次即可，可迅速趕走不適。

chocola BB 美白錠

▲chocola BB是許多 OL 的提神聖品。（圖／Pinterest）

堪稱日本國民B群的chocola BB，是許多OL桌上必備的提神聖品；而針對美白、改善肌膚暗沉的「chocola BB美白錠」，更是每回旅日一定要買的口袋清單。成分主要為維生素 C，飯前或飯後食用都可以，不僅便利也非常好吞，是台日輕熟女保有好氣色的秘密武器。

森下仁丹晶球益生菌

▲森下仁丹晶球益生菌。（圖／森下仁丹官網）

在日本已有百年歷史，超過 24 年保有益生菌市場市佔率第一的森下仁丹晶球益生菌，至今仍是台日家庭中不可或缺的保健品。隨著飲食多元化，消化道健康成為你我關心的一環，這款益生菌擁有維護健康的「指標菌」——比菲德氏菌，能幫助調整細菌叢生態，使排便順暢；而專利的「耐酸晶球技術」能讓好菌不被破壞，確保益菌存活率，提升被人體吸收的效果。

近幾年，不少醫師、學者、甚至醫學報導，皆指出消化道好壞與整體的健康有著密切的關連，不僅讓大眾逐漸有了相關意識，也讓仁丹晶球益生菌持續深植台日忠誠粉絲們的愛戴。

北海道熊牧場馬油

▲北海道熊牧場馬油。（圖／昭和新山熊牧場）

每逢冬季，皮膚龜裂、乾癢的問題令人頭痛，故保養、保濕便顯得格外重要。自古至今，馬油被日本國民視為萬用之寶，由於修護力強，無論是濕疹、曬傷、護髮、斑點、皮膚乾燥等問題皆可使用，尤其在肌膚護理上，更是超高人氣的聖品。

美妝類

Canmake 蜜糖水吻唇凍

▲Canmake 蜜糖水吻唇凍。（圖／Pinterest）

這幾年走到哪裡都要戴口罩，使得大家對唇彩的需求遞減，即使如此，偶爾還是有得「露臉」的機會。為了避免口紅弄髒口罩，造成黏膩的不適感，可選擇不容易掉色的唇露或唇凍；Canmake 蜜糖水吻唇凍共有 3 色，是台日超熱賣的開架式彩妝，可針對個人膚色，找出適合的色號喔！

Fujiko 撕除式染眉膠

▲Fujiko 撕除式染眉膠。（圖／Pinterest）

雖說，眉毛本身在臉上沒有像眼睛、鼻子、嘴唇那麼明顯的作用，但只要稍微畫一下，整體看起來就會比較有精神。Fujiko 撕除式染眉膠，可直接使用在眉毛上，畫出想要的眉型，5-10 分鐘內即可撕掉，若放置 2 小時以上則可更持久，自然柔和的顏色，深受 OL們的喜愛。

lululun 面膜

▲lululun 面膜有不同的功效和包裝。（圖／Pinterest）

不管到日本哪一區旅遊，幾乎都可以看到 lululun 面膜的「限定版」，配合著在地或時節，分別有不同的功效和包裝，一不小心就很容易失心瘋。此外，單一包裝不僅減少耗材，攜帶起來也很方便，是外出住宿救急時的好朋友。

零嘴／伴手禮類

白色戀人

▲白色戀人夾心餅乾堪稱經典。（圖／Pinterest）

來自北海道的「白色戀人」，是家喻戶曉的伴手禮，只要到日本旅遊，幾乎都會帶上好幾盒，回來發送給親朋好友。揮別大眾對白巧色力過甜、沒有層次感的刻板印象，白色戀人的夾心餅乾堪稱經典，香濃酥脆又甜得恰到好處的滑順口感，教人難以忘懷！

東京銀座草莓蛋糕

▲東京芭娜娜的「東京銀座草莓蛋糕」一樣受歡迎。（圖／Pinterest）

說到東京伴手禮，多數人最先想到的一定是東京芭娜娜（TOKYO BANANA）。不過，品牌旗下的「東京銀座草莓蛋糕」一樣也非常受歡迎，同為蛋糕體，內含草莓和牛奶內餡，吃起來香醇不膩，配上一杯熱茶，就是一份療癒的下午茶。

明治夾心餅乾

▲明治巧克力夾心餅乾有抹茶、草莓等多種口味。（圖／Pinterest）

日本知名食品品牌——明治，富有多樣化的商品，且價格親民、CP 值高，讓人都會不小心展開「掃貨模式」。除了大家熟悉的巧克力外，這款以巧克力餅乾為主體的零食，夾心是濃厚的抹茶、草莓、橘子，配合季節還有期間限定的口味，實在教人難以抉擇！

看到這裡，是不是覺得不買很對不起自己！無論是用的、擦的、吃的、喝的…日本的商品就是那麼令人愛不釋手。疫情當下時常宅在家的日子，就讓這些來自日本的好物，來療癒你我的身心吧！

延伸閱讀：

保養總是不起色？推薦 5 大國內外保濕聖品，讓妳降低肌齡、修復乾燥肌的彈潤光澤



推薦日本 10 大年節伴手禮：年輪蛋糕、奶油焦糖餅乾、花瓣巧克力洋芋片，各種特色零食與你過好年



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/