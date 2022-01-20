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金多美秀氣首飾加持變身小清新　「第二眼美女」才耐看

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▲▼金多美 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲金多美在《那年，我們的夏天》中佩戴施華洛世奇天鵝標誌圖案的Signum 鍊墜，4,250元。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

記者陳雅韻／台北報導

由南韓男星崔宇植與金多美主演的SBS浪漫喜劇《那年，我們的夏天》熱播中，兩人在劇中飾演彼此的初戀，分手後再重逢的感情戲讓粉絲看得入迷，有「第二眼美女」之稱的金多美從學霸高中生演到白領上班族，清純可人的造型到職場幹練的穿搭少不了亮眼首飾點綴，她多次戴上施華洛世奇（Swarovski）小巧耳環與項鍊，在鏡頭前更吸睛。

▲金多美私下以休閒穿搭為主。（圖／翻攝d_a___m_i IG）

26歲的金多美私下穿搭休閒，鮮少如一般南韓女星大名牌加身秀最新行頭，最愛穿寬版的帽T、衛衣或素面毛衣，流露大學生般的氣息。她在新劇《那年，我們的夏天》中造型也呼應她的個人特色，不過於高調。

▲▼金多美 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲金多美同時搭配施華洛世奇Signum耳環，4,950元。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

金多美在《那年，我們的夏天》中的正式場合，以黑洋裝搭配施華洛世奇天鵝標誌的Signum耳環與Signum項鍊展現華麗感；而在冬季日常穿搭中，她穿黑色、米杏色高領針織衫與咖啡色厚織毛衣，分別搭配秀氣的白色、粉色、黃色Millenia項鍊，為暗色或大地色系的厚重冬季服裝增色。

▲▼金多美 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲金多美在《那年，我們的夏天》中，穿素色毛衣搭配施華洛世奇Millenia黃色項鍊，4,250元。

關鍵字：

金多美, 施華洛世奇, Swarovski

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