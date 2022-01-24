fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕潤色護唇膏下殺1608元　創造嬰兒般粉嫩唇色超Juicy

>

記者李薇／綜合報導

愛馬仕的唇膏一推出就吸引很多女性排隊搶購，一抹就可以呈現出絕美的色澤，讓女人都為之瘋狂，「Her森森」也推出「HERMES愛馬仕潤色護唇膏」，可以潤澤雙唇又能夠呈現出澎潤飽滿的水嫩唇，可以說是每個女性都必備的單品。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲HERMES,愛馬仕,潤色護唇膏,護唇膏,潤唇膏,唇彩,彩妝。（圖／Her）

▲HERMES愛馬仕潤色護唇膏，原價2250元、特價1608元。點我購買

HERMES愛馬仕潤色護唇膏4g 玫瑰系列#14，原價2250元、特價1608元

專屬於愛馬仕的玫瑰，特別嬌柔、軟嫩，含有覆盆子籽油成份的潤唇膏，一抹就可以展現出水潤飽滿的粉嫩雙唇質感，帶有寶寶粉的顏色，讓人塗抹上唇之後，除了可以打造出細緻的唇部肌膚，顏色更是看起來非常顯嫩。

潤色護唇膏不但可以當作護唇膏來使用，也可以作為唇膏來搭配，只要畫上淡雅的妝容，再擦上一抹氣質的唇色，就可以立刻展現出好氣色，看起來幹練又俐落，同時又不會顯唇紋，看起來整個人都精神百倍。

HERMES愛馬仕潤色護唇膏4g 玫瑰系列#30，原價2250元、特價1608元

同樣也是玫瑰系列的愛馬仕潤色護唇膏，粉色調的色系可以展現出輕柔的女性特質，一抹就可以立刻帶出滿滿的女人味，裡面添加護唇成分，所以使用起來完全不會乾燥不適，特別適合乾唇的人使用。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲HERMES,愛馬仕,潤色護唇膏,護唇膏,潤唇膏,唇彩,彩妝。（圖／Her）

▲HERMES愛馬仕潤色護唇膏，原價2250元、特價1608元。點我購買

不僅是顏色特別美，潤色護唇膏的包裝以白色搭配玫瑰粉紅色調，中央以金色的金屬髮絲紋腰帶設計，拿在手上也是很有份量感，非常適合重視質感的女性使用，頂端還有金色的LOGO設計，看起來非常奢華亮眼。

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 潤色護唇膏, 護唇膏, 潤唇膏, 唇彩, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應 12星座「佔有慾」排行！天蠍座根本是醋王、金牛座太老實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面