愛馬仕潤色護唇膏下殺1608元　創造嬰兒般粉嫩唇色超Juicy

記者李薇／綜合報導

愛馬仕的唇膏一推出就吸引很多女性排隊搶購，一抹就可以呈現出絕美的色澤，讓女人都為之瘋狂，「Her森森」也推出「HERMES愛馬仕潤色護唇膏」，可以潤澤雙唇又能夠呈現出澎潤飽滿的水嫩唇，可以說是每個女性都必備的單品。

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HERMES愛馬仕潤色護唇膏4g 玫瑰系列#14，原價2250元、特價1608元

專屬於愛馬仕的玫瑰，特別嬌柔、軟嫩，含有覆盆子籽油成份的潤唇膏，一抹就可以展現出水潤飽滿的粉嫩雙唇質感，帶有寶寶粉的顏色，讓人塗抹上唇之後，除了可以打造出細緻的唇部肌膚，顏色更是看起來非常顯嫩。

潤色護唇膏不但可以當作護唇膏來使用，也可以作為唇膏來搭配，只要畫上淡雅的妝容，再擦上一抹氣質的唇色，就可以立刻展現出好氣色，看起來幹練又俐落，同時又不會顯唇紋，看起來整個人都精神百倍。

HERMES愛馬仕潤色護唇膏4g 玫瑰系列#30，原價2250元、特價1608元

同樣也是玫瑰系列的愛馬仕潤色護唇膏，粉色調的色系可以展現出輕柔的女性特質，一抹就可以立刻帶出滿滿的女人味，裡面添加護唇成分，所以使用起來完全不會乾燥不適，特別適合乾唇的人使用。

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不僅是顏色特別美，潤色護唇膏的包裝以白色搭配玫瑰粉紅色調，中央以金色的金屬髮絲紋腰帶設計，拿在手上也是很有份量感，非常適合重視質感的女性使用，頂端還有金色的LOGO設計，看起來非常奢華亮眼。